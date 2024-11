Mais de 21 mil psicólogos escolhem hoje novo bastonário

Mais de 21 mil psicólogos elegem hoje um novo bastonário, numas eleições que contam com três candidatos ao cargo desempenhado desde dezembro de 2016 por Francisco Miranda Rodrigues, que não concorre a um novo mandato.

Fonte da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) adiantou à Lusa que estão em condições de votar nas eleições de hoje para os órgãos nacionais e regionais para o mandato 2025-2028 um total de 21.231 profissionais da classe.

Ao cargo de bastonário concorrem Ana Conduto (Lista A), Sofia Ramalho, atual vice-presidente da direção nacional liderada por Francisco Miranda Rodrigues (Lista B), e Eduardo Carqueja (Lista C).

O sufrágio vai decorrer através de voto eletrónico, mesmo para os eleitores que optem por votar presencialmente na sede e nas cinco delegações regionais da OPP, avançou a mesma fonte.

Segundo adiantou, com a alteração da lei das ordens, o atual bastonário, Francisco Miranda Rodrigues, poderia ter-se recandidatado se tivesse antecipado as eleições nacionais para quando ocorreram as eleições para o novo Conselho de Supervisão.

"Quando se candidatou, a regra à partida era de dois mandatos e o bastonário não concorda com alterar-se das regras a meio do jogo" e, por essa razão, decidiu não antecipar as eleições nacionais, referiu fonte da OPP.

Serão hoje eleitos diretamente pelos membros da ordem, criada em 2008, a Assembleia de Representantes, o bastonário e a Direção Nacional, o Conselho Fiscal, o Conselho Jurisdicional e o Conselho de Supervisão.

Nestas eleições serão também escolhidas as direções regionais do Norte, do Centro, do Sul, dos Açores e da Madeira, assim como os Conselhos de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde, de Psicologia da Educação e de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações.