Natal a menos de 300 euros de Lisboa

Contrariamente ao que tem sido veiculado quem pretender passar a quadra natalícia na Madeira ainda o consegue fazer, saindo de Lisboa, por um valor inferior a 300 euros, passagem de ida e volta.

De acordo com uma pesquisa feita pela DIÁRIO nos sites das companhias que asseguram a ligação da capital do País com o Funchal, há ainda vagas para, por exemplo. voos que partam no dia 23 de Dezembro, regressando no dia 1 de Janeiro a Lisboa.

A Ryanair tem bilhetes a 282 euros (ida e volta) para aquelas datas. Os horários dos voos são simpáticos: saída de Lisboa às 15h35 do dia 23 de Dezembro e regresso às 13h55, no primeiro dia do ano.

A easyJet e a TAP têm disponibilidade, mas os valores sobem para os 400 euros.



Este é apenas um exemplo de uma deslocação que pode ser adquirida por menos de 300 euros. Nos dias anteriores a 23, uma segunda-feira, há também lugares pelos mesmos valores ou próximo deles.

Se a saída for do Porto e para os mesmos dias os valores dos bilhetes descem significativamente para os 240 euros (ida e volta), também na Raynair.

Qualquer um dos trajectos é elegível para obtenção do subsídio social de mobilidade, cujo tecto máximo são 400 euros.

Açores sem lugares

Para o mesmo período – 23 de Dezembro/1 de Janeiro – não há qualquer lugar disponível de Ponta Delgada para a Madeira, no voo directo operado pela SATA. Há sempre a hipótese de um voo com escala em Lisboa, mas aí as tarifas saltam para montantes superiores a 400 euros.

Se as viagens tiverem origem na Madeira aí pode contar com um conjunto de opções considerável, a preços muito acessíveis.

Para quem queira sair da ilha a 23 de Dezembro e regressar a 1 de Janeiro vai despender apenas de 31 euros, na easyJet. Se a opção for para o Porto a Ryanair disponibiliza tarifas a partir dos 48 euros, ida e volta, com todas as taxas incluídas.

Caso a escolha recaia sobre São Miguel, nos Açores, a SATA está a oferecer trajecto de ida e volta por 126 euros, mas neste caso terá de fazer o regresso no dia 2 de Janeiro, uma vez que já não há lugares no dia 1.

Em termos de destinos internacionais os madeirenses contam também com um vasto leque de escolha em voos directos com saída Madeira, por valores bastante convidativos. Londres e Roma são apenas dois exemplos.