A notícia que faz manchete do seu DIÁRIO desta quarta-feira, dá conta de que foram atribuídos 190 milhões de euros em benefícios fiscais. No ano passado, quase quatro mil empresas, associações e entidades públicas e privadas sediadas na Madeira tiveram direito a isenções e reduções previstas na lei. O Grupo Pestana lidera a lista.

Com uma fotografia em toda a largura da primeira página que mostra antigos autocarros da Rodoeste estacionados em terreno em São Vicente, dizemos-lhe que há um ‘Cemitério’ de autocarros na capital da Laurissilva. A empresa alega que houve necessidade de recorrer a alternativas fora do Funchal e garante que o parqueamento em São Vicente é temporário. Munícipes estão contra a localização.

Com chamada na capa temos a notícia de que António Jardim Fernandes se candidata à liderança da ACIF. Carlos Rodrigues e Carlos Perdigão integram lista “transformadora”.

Os destaques desta edição ‘fecham’ com os 457 funcionários que o Governo Regional perde num ano e com a mudança da Moda Madeira para o Instituto do Vinho.

