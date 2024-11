80 candidatos da Madeira na Prova Nacional de Acesso à especialidade

A Prova Nacional de Acesso (PNA) para a formação especializada em Medicina decorreu esta quarta-feira, 27 de Novembro, na qual participaram 80 candidatos na Região Autónoma da Madeira. A prova decorreu nas instalações do VidaMar Resort Hotel Madeira, no Funchal, e visa o acesso à Formação Especializada, no âmbito do procedimento concursal de ingresso no Internato Médico.

O processo é acompanhado pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), entidade responsável pelo Internato Médico na Região.

Em quatro horas, os candidatos responderam a 150 perguntas de escolha múltipla. Segundo o Portal da Administração Central do Sistema de Saúde, IP, a prova é de realização obrigatória e pretende avaliar os conhecimentos e a capacidade de raciocínio clínico.

Maria José Gomes, presidente da Comissão Regional do Internato Médico da Madeira (CRIM), explicou que a PNA “é o ingresso da formação especializada médica. São alunos de medicina que pretendem ingressar na especialidade médica e têm de realizar uma prova, de forma a haver uma seriação e depois, posteriormente, uma escolha”.

A Presidente da CRIM disse ainda que concorrem a esta prova estudantes de medicina, mas também “médicos autónomos que queiram mudar de especialidade, ou que queiram de facto ingressar na especialidade por não terem conseguido no concurso anterior”.

Relativamente à preparação para a prova, alguns candidatos revelaram que o maior desafio é manter a motivação. “Eu não acho que [a preparação para a prova] seja muito difícil. Passamos um ano inteiro a estudar. Mesmo na Faculdade já estávamos habituados a estudar. Devemos é mantermo-nos motivados”, confessou Henrique Freitas, candidato natural de Câmara de Lobos.

Com base nos resultados da prova, os candidatos poderão escolher a área de especialidade, um processo que decorre todos os anos durante o mês de novembro.