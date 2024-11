Prova de orientação 'Funchal City Race' a 24 de Novembro com 287 inscritos

A 5.ª edição da prova de orientação 'Funchal City Race' vai realizar-se a 24 de Novembro, domingo, com concentração no Jardim de Santa Luzia, sendo que os doze percursos previstos para o evento irão decorrer em áreas urbanas, parques e jardins da cidade do Funchal. O evento tem 287 inscritos, representando 14 clubes federados na Federação Portuguesa de Orientação e participantes individuais.

Esta prova integra o circuito nacional Portugal City Race e pontua para a Taça da Madeira de Orientação 2024, em ambiente urbano.

"O Funchal City Race é um evento de Orientação pedestre que promove a atividade física nos espaços públicos da cidade do Funchal através da Orientação pedestre. A prova tem percursos abertos a toda a população, sendo possível a participação individual ou em grupo", explica em nota à imprensa.

Programa

Domingo, 24 de novembro de 2024

8h45 – Abertura do Secretariado no local da prova – Jardim de Santa Luzia

10h00 – Início das Partidas

11h40 - Previsão do fim das partidas

12h40 – Entrega de Prémios