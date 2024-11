Período de chuva mais intenso entre as 3h e as 9h de domingo

O aviso amarelo que foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre as 00h e as 12 horas de domingo poderá agravar-se se assim se justificar.

Victor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, confirmou ao DIÁRIO que o período de chuva mais intenso será entre as 3h e as 9 horas de domingo, mas explica que esta situação poderá sofrer alterações consoante as actualizações das estações meteorológicas do radar.

A chuva deverá cair com bastante intensidade essencialmente na Costa Sul e Regiões Montanhosas e poderá ser acompanhada de trovoada.

Já o vento será de Sudoeste, em geral moderado nas regiões costeiras, Costa Sul e Porto Santo, e temporariamente forte nas Regiões Montanhosas, com rajadas na ordem dos 70/80 km/h, principalmente durante a madrugada e manhã de domingo.

O mar também vai estar agitado, na Costa Sul com ondas de Sudoeste que poderão chegar 3 metros e, Costa Norte, ondas de Noroeste com 2 metros de altura.

Na próxima terça-feira, dia 26 de Novembro, as ondas poderão chegar 4 metros na Costa Norte, informou Victor Prior.

Quanto à temperatura, a máxima deverá variar entre os 23℃ e os 25℃ e a mínima entre os 17℃ e os 20℃, adiantou.