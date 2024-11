O futebol regional vai mesmo parar este fim-de-semana. Tudo porque acaba de ser confirmada pelos árbitros de futebol a paralisação da actividade desportiva.

A Direção do Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira (NAFRAM) “manifesta publicamente a sua total solidariedade para com todos os árbitros e observadores associados, assim como os demais colegas, face ao descontentamento generalizado provocado pelas condições oferecidas para o exercício das suas funções”.

Os principais pontos de reivindicação dizem respeito à falta de condições adequadas para treino, à tabela de comparticipações que carece de actualização, e ao não pagamento dos prémios relativos ao Torneio da Autonomia. Estas condições, aliadas às exigências da arbitragem, colocam em causa a capacidade dos árbitros em desenvolverem o seu trabalho com a qualidade e o rigor que o desporto regional e nacional exige.

“A Direcção do NAFRAM relembra que já intercedeu por diversas vezes junto do Conselho de Arbitragem (CA) e da Direcção da Associação de Futebol da Madeira (AFM), sempre numa postura de diálogo. Contudo, a falta de soluções concretas e definitivas levou os árbitros a tomarem uma posição de força e neste sentido decidiram parar no fim-de-semana de 30 de Novembro a 1 de Dezembro como forma de protesto”, revela o teor do comunicado que o DIÁRIO teve acesso.

Principais Reivindicações

Centro de Treinos:

Os árbitros continuam sem um espaço adequado para os seus treinos. Soluções provisórias têm sido ineficazes, com constantes adiamentos que prejudicam a preparação física e técnica. É urgente uma solução definitiva para que os árbitros possam atender às exigências da modalidade.

Atualização da Tabela de Comparticipações:

A última revisão ocorreu em 2022, antes dos impactos significativos da inflação. A ausência de uma atualização justa compromete o sustento dos árbitros e observadores. A classe exige uma atualização imediata, com efeitos retroativos ao início da época desportiva de 2024-25.

Pagamento do Torneio da Autonomia:

Até ao momento, os árbitros que participaram no torneio envolvendo equipas da 1ª e 2ª Liga aguardam ainda esclarecimentos sobre os prazos e condições de pagamento. Esta situação deveria ter sido resolvida antes mesmo das nomeações.

Apoio e Expectativas

O NAFRAM apela ao Conselho de Arbitragem da AFM para que apoie integralmente as reivindicações dos árbitros e canalize estas preocupações às entidades competentes. "Acreditamos que o CA partilha desta mesma visão e sentirá que não terá condições para proceder às nomeações no referido fim de semana, dadas as circunstâncias elencadas.

"Esta decisão de paragem reflecte o esgotamento de todas as vias de diálogo e a necessidade urgente de mudanças. A Direcção do NAFRAM reforça o seu compromisso com a classe e espera que este protesto conduza a melhorias concretas nas condições de trabalho dos árbitros e observadores da Região Autónoma da Madeira.