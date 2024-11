Há uma Lei que proíbe fazer percursos não classificados?

Os bombeiros das diversas corporações da Região continuam a ser chamados para resgatar pessoas, essencialmente turistas, que se perdem em percursos não recomendados/classificados.

Os últimos dois episódios ocorreram recentemente na Boaventura e na Ponta do Sol.

No primeiro caso, um casal de turistas perdeu-se num percurso não classificado no Chão da Ribeira, no Seixal, quando caminhava juntamente com os dois filhos. Acabaram por ser resgatados ao final da tarde pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, com o apoio da Polícia Florestal.

Na Ponta do Sol, outro casal de estrangeiros perdeu-se na zona da Lombada, após iniciar a caminhada na Levada do Moinho, uma levada que se encontra encerrada desde os incêndios do mês de Agosto. Acabaram por sair do trilho e como não encontravam o caminho de volta foram resgatados pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, já de noite.

Nas redes sociais têm sido muitos os comentários a criticar estes “abusos”, mas há também quem questione o seguinte: “Alguma lei proíbe fazer percursos não recomendados?”.

De facto, não existe uma lei que proíba a realização de percursos não recomendados/classificados.

Contudo, o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) apela ao bom-senso e volta a frisar que “ninguém deve efectuar percursos sem ter conhecimento dos mesmos, muito menos os turistas que não conhecem os perigos dessas levadas e veredas”.

“Não é por não haver uma Lei que proíba estes percursos que se deve descurar das regras de segurança. Todos os percursos classificados estão bem sinalizados, têm painéis informativos e as pessoas têm de perceber que há limites”, referiu Manuel Filipe.

O presidente do IFCN apelou ainda aos turistas e residentes para não se guiarem por sites não oficiais, recordando que podem encontrar informação oficial no site do Turismo, no site do Governo Regional, no site do IFCN” e fazer levadas em segurança.