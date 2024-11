Arsenal é primeiro grande teste a Sporting com nova liderança

O Sporting, surpreendente vice-líder na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com um desempenho de três vitórias e um empate, recebe hoje o Arsenal, no primeiro grande teste a João Pereira, o novo treinador.

Na 'Champions', os 'leões' têm um legado quase perfeito de Ruben Amorim, treinador que saiu para o Manchester United, e deixou a equipa no segundo lugar da competição, com 10 pontos, apenas atrás do totalista de vitórias Liverpool.

Um percurso em que venceu Lille (2-0, casa), Sturm Graz (2-0, fora) e Manchester City (4-1, casa), e empatou na visita ao PSV Eindhoven (1-1), com nove golos marcados, mais de metade do sueco Viktor Gyökeres (cinco), e dois sofridos.

Após a saída de Ruben Amorim, logo após a paragem para as seleções, o Sporting estreou João Pereira no comando da equipa principal, com o novo treinador a transitar da equipa B, e a ter o seu primeiro jogo na sexta-feira na Taça de Portugal, na vitória com o Amarante (6-0), da Liga 3.

Hoje, no Estádio José Alvalade, a partir das 20:00, a dificuldade aumenta exponencialmente, diante de um Arsenal que tem oscilado, mas é um dos atuais 'gigantes' do futebol inglês e segue em quarto lugar no seu campeonato.

João Pereira não contará com Nuno Santos e Pedro Gonçalves, este último lesionou-se já depois do jogo com o City, Eduardo Quaresma e Debast têm pequenos toques e estão em dúvida, enquanto Diomande deverá regressar.

Na última vez que Sporting e Arsenal se defrontaram, nos oitavos de final da Liga Europa de 2022/23, houve um empate nos dois jogos, mas os 'leões' garantiram a passagem na competição, depois de vencerem no desempate por grandes penalidades.

Na fase de liga da atual Liga dos Campeões, os oito primeiros apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um 'play off' de acesso, a duas mãos.