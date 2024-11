Infantário das Capuchinhas testa resposta em caso de incêndio

O Infantários das Capuchinhas, no Funchal, está hoje a testar uma resposta célere em caso de incêndio.

No local encontram-se oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses a realizar um simulacro, cujo exercício consiste num incêndio na cozinha.

As crianças, funcionários e professores foram evacuados da instituição.

No local estão também elementos do Serviço Regional de Protecção Civil, do Serviço Municipal de Protecção Civil e a Polícia de Segurança Pública.