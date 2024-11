Detectado primeiro caso de nova variante da doença Mpox nos EUA

As autoridades sanitárias disseram hoje que confirmaram o primeiro caso nos Estados Unidos de uma nova variante de mpox que foi detetada pela primeira vez no leste do Congo.

A pessoa afetada esteve em viagem em África e foi tratada no norte da Califórnia quando regressou, de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia. Os sintomas estão a melhorar e o risco de transmissão pública é baixo.

As autoridades estão a contactar pessoas com quem o indivíduo esteve em contacto por precaução, indicou o departamento.

A mpox é uma doença infecciosa que pode provocar uma erupção cutânea dolorosa, gânglios linfáticos inchados, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas e falta de energia.

No início deste ano, os cientistas relataram o aparecimento de uma nova forma de mpox em África que se transmitia através de contacto próximo, incluindo por via sexual, mas nos casos em viajantes fora do continente a propagação tem sido muito limitada, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Desde o final de setembro, foram reportados mais de 3.100 casos confirmados, segundo a Organização Mundial de Saúde. A grande maioria ocorreu em três países africanos -- Burundi, Uganda e República Democrática do Congo.

Desde então, foram notificados casos de viajantes com a nova forma mpox na Alemanha, Índia, Quénia, Suécia, Tailândia, Zimbabué e Reino Unido.