Maldivas ganham prémio de Melhor Destino Turístico do Mundo

As paradisíacas ilhas das Maldivas foram eleitas este ano o Melhor Destino Turístico do Mundo, na cerimónia dos World Travel Awards que decorreu esta noite no Savoy Palace.

A entrega desta categoria colocou a cereja no topo do bolo encerrando a edição deste ano da cerimónia que contou com dezenas de convidados de várias partes do mundo. Um evento que premeia os melhores da indústria do turismo e na qual o presidente do Governo Regional marcou presença.