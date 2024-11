Madeira vence Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade

O Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade é o da Madeira. A ‘shortlist’ incluia o Cruise Center Steinweder (Alemanha), Flåm Port (Noruega), Kai Tak Cruise Terminal (Hong Kong), Port Montreal (Canada), Porto of Copenhagen (Dinamarca), Porto of Kiel (Alemanha), Valleta Cruise Port (Malta) e Victoria Cruise Terminal (Canada), mas o Porto do Funchal levou a melhor.

O galardão foi anunciado há instantes na Gala Anual que decorre no Savoy Palace, no Funchal na presença de dezenas de convidados e figuras ilustres do panorama do turismo mundial.

Para sustentar esta decisão terá pesado os diversos projectos que visam a descarbonização dos portos e a sustentabilidade ambiental, como o SHIFT2DC e o Green Ports Madeira. O primeiro, é um projecto internacional financiado pelo Programa Horizonte Europa com mais de 11 milhões de euros, que tem por objetivo a promoção de alternativas energéticas económicas e sustentáveis.

Os Portos da Madeira são a única infra-estrutura portuária europeia a participar, num projecto que reúne 30 entidades parceiras de 12 países. Já o Green Ports Madeira, um investimento de 700 mil euros, pretende em estudar a viabilidade e o impacto do desenvolvimento de infra-estruturas de Onshore Power Supply (OPS) na descarbonização nos portos.

As OPS vão possibilitar, por exemplo, que os navios atracados desliguem os seus motores ligando-se à rede eléctrica, sem interrupção do funcionamento das máquinas e dos serviços de bordo, respondendo assim às metas ambientais estabelecidas para os próximos anos, pela indústria.