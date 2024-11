Junta de Freguesia da Ribeira Brava disponibiliza bilhetes para circo

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava, em parceria com o Circo Mundial, disponibiliza uma vez mais bilhetes para o espectáculo no valor simbólico de oito euros.

"A iniciativa está agendada para os dias 12 de Dezembro, às 21h00, dia 19 de Dezembro, às 21h00, dia 29 de Dezembro, às 15h00, e 2 de Janeiro, às 18h00", revela à imprensa.

E conclui: "Este circo de Natal estará montado, como habitualmente, no Cais 8 no Funchal e os bilhetes encontram-se à venda nas quatro Juntas de Freguesia do concelho da Ribeira Brava".