Tudo pronto para arranque do novo preço das consultas médicas

Está tudo acertado para a entrada em vigor do novo preço das consultas médicas no sector privado, a partir de 1 de Dezembro.

Pedro Ramos, à margem das comemorações do Dia Europeu do Antibiótico, que hoje acontece no Serviço de Saúde da Região (SESARAM) negou ter havido qualquer desacordo com os médicos, nomeadamente através do Conselho Médico da Região da Ordem dos Médicos, falando antes em"diálogo sempre profícuo, produtivo", reforçando o acordo entre todas as partes da necessidade de revisão dessa tabela de preços, já que "há muitos anos que esse preço não era alterado". O secretário regional de Saúde e Protecção Civil realça o facto de, acima de tudo, ter sido protegida a população que recorre ao serviços de saúde privados, como complemento do serviço público.

Esta medida representa um investimento de quase dois milhões de euros por parte do Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), nos próximos três anos.

As consultas passam a custar 60 euros a partir de 1 de Dezembro próximo, traduzindo um aumento de cinco euros ao preço agora em vigor. No primeiro ano, o aumento será todo ele assumido pelo IASAÚDE através dos reembolsos. Novo aumento está previsto em Dezembro de 2026 e Dezembro de 2027, na ordem de cinco euros a cada ano (passando a consulta a custar, respectivamente, 65 e 70 euros). Nesses dois momentos o aumento será repartido em partes iguais pelo utente e pelo Governo Regional, na ordem de mais 2,5 euros a cada ano.