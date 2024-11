Roberto Moniz e Roberto Moritz deram um 'workshop' de cordofones madeirenses

Esta tarde decorreu um 'workshop' na sede da Associação Xarabanda sobre os cordofones madeirenses pelos músicos e professores do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Roberto Moritz e Roberto Moniz.

O evento decorreu no âmbito das Jornadas da Música Histórica 'Notas no Tempo' que visam explorar a riqueza e diversidade da música histórica na Madeira e no espaço atlântico, no qual reúne académicos, músicos e entusiastas com o propósito de estudar, discutir e preservar o património musical único desta região.

Os músicos apresentaram os instrumentos da tradição, com especial incidência no machete, no qual foi interpretado um repertório erudito do século XIX, escrito para machete.

Além disso, Mário Freitas, músico e violeiro, também interpretou o contrabaixo, acompanhando dos dois músicos madeirenses.

Foi um concerto comentado onde os participantes tiveram a oportunidade de colocar questões e partilharem sobre a temática em questão.

A comissão organizadora deste evento pioneiro é composta por Paulo Esteireiro, Filipa Silva, Filipe dos Santos e Carolina Faria e tem como objectivo proporcionar um fórum para a discussão e partilha de conhecimentos sobre a música histórica, centrando-se na Madeira e na sua interação com o espaço atlântico.