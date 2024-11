Casa leva 65% dos rendimentos de quase metade dos madeirenses

É um dos dados deixados, nesta manhã, por Lina Pereira, na abertura das jornadas parlamentares do JPP, que decorrem, nesta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira.

A presidente do JPP disse que, na Região, 64,7% da despesa dos agregados estão reservados para a habitação, em sentido alargado, em cerca de 39,7% dos casos.

Outros 17% vão para as despesas de saúde e 13% para os transportes.

Lina Pereira também olhou aos indicadores da pobreza e exclusão social e correlacionou-se com a habitação e com o mercado, fortemente marcado pela aquisição por estrangeiros.

Eis algumas conclusões: “Preço de venda de habitação com valores medianos na ordem dos 1889€/m2 (Funchal a atingir os 2500). As imobiliárias inclusive, falam de uma média de 525 mil euros para comprar casa na Madeira (Imovirtual) . A Idealista refere que comprar casa na Madeira já atingiu os 3184€/m2 (só superado por Lisboa e Algarve); Taxa de esforço para alugar casa no Funchal nos 89% e para comprar, 105%; 3573€ é o salário mensal necessário para comprar casa na Madeira , de acordo com Estudo da Hellosafe (casa de 100m2 na RAM ); Turismo em ascensão, com recordes a serem batidos todos os anos, o que, obviamente, impulsiona a atividade económica (com crescimento de 2%, em julho 24) -» mas a que custo? PRR (138 milhões) com estimativa de criar 805 novos fogos (até 2026)…quando, inicialmente, eram 1121…PERDEM-SE 316…”.