Madeirense Henrique Arreiol estreia-se na equipa principal do Sporting

O madeirense Henrique Arreiol acaba de fazer a estreia na equipa principal do Sporting. O jovem de 19 anos acabou de entrar no jogo com o Amarante, em Alvalade, relativo à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Henrique Arreiol começou no futebol no Marítimo e mudou-se para o Sporting em 2018/2019. Na noite desta sexta-feira foi chamado por João Pereira à equipa e já entrou para o lugar de Daniel Bragança.