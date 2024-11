Se está à procura de uma viagem especial, a Intertours propõe-lhe uma Aventura na Lapónia Finlandesa num circuito de 5 dias com partidas de Lisboa e Porto entre Novembro a Março de 2025.

As actividades disponíveis são muitas e farão as delícias de miúdos e graúdos: uma visita à aldeia do Pai Natal onde poderá enviar a carta com o selo oficial, percorrer as imensidões geladas num trenó de huskies ou numa mota de neve, partir à ‘caça’ das deslumbrantes auroras boreais, fazer um passeio com raquetes de neve ou pescar no gelo, entre muitas outras.

O preço por pessoa em quarto duplo será de 1 910€ e inclui passagem aérea de/para Lisboa ou Porto na Finnair, transfers de chegada, 4 noites em Rovaniemi em hotel de 3 estrelas, com pequeno-almoço, actividades com guias locais em língua espanhola e inglesa, passeio em trenó de huskies (20m), safari em moto de neve (2h, obrigatória carta de condução (B), caça às auroras boreais (3h), taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração e Seguro de viagem.

Não estão incluídos passagem aérea de/para Funchal, despesa de reserva, transfer de saída, bagageiros nos hotéis, serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada destino estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: @Unsplash e @AdobeStock