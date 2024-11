Madeira é a região do País com maior decréscimo do desemprego homólogo

A Madeira destacou-se em Outubro como a região com o maior decréscimo homólogo do desemprego em Portugal, com uma redução de 8,4% em relação ao mesmo mês de 2023, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Profissional de Emprego e Formação Profissional (IEFP). O arquipélago dos Açores foi a única outra região a registar uma diminuição (-5,7%), enquanto o resto do território português apresentou aumentos.

Através de nota à imprensa, Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, sublinhou a redução de 622 desempregados na Madeira em comparação ao ano passado. Apesar da tendência positiva no decréscimo anual, a Região registou um ligeiro aumento de 1,4% no número de desempregados em relação ao mês anterior, Setembro de 2024.

No restante território nacional, o desemprego aumentou em termos homólogos, com as regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo a liderarem com uma subida de 4,4%. No Algarve, outubro marcou um aumento de 22,2% face ao mês anterior, reflectindo um final da época turística.

Quanto às ofertas de emprego, a Madeira e os Açores foram as únicas regiões a apresentar crescimentos significativos. A Madeira registou um aumento de 49,5% nas ofertas recebidas em Outubro, face ao mesmo mês de 2023, enquanto os Açores cresceram 35%.