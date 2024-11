Madeira é a região do país com mais oficiais de Marinha Mercante

O Grupo Sousa é o maior armador português e, por isso, a Madeira tem uma posição privilegiada no sector. É o armador com maior capacidade de carga e está entre as 100 maiores empresas armadoras, a nível mundial, à escala da Região.

Paulo Batista, comandante do navio Lobo Marinho, falava no seminário ‘Um Mar de Oportunidades’. “Neste momento, a Madeira deve ser a região do país com mais oficiais da Marinha Mercante por metro quadrado”, disse, acrescentando que antes era a zona da Aveiro que mais elementos reunia.

O caso do Lobo Marinho é específico porque faz viagens curtas. No entanto, em casos de viagens mais longas, há outros desafios. A técnica é um aspecto importante.

Um tripulante de navio pode desempenhar várias funções seja em mar ou terra, num trabalho que se quer de equipa, sob uma mesma liderança. “As hierarquias são dinâmicas” e a competência e dedicação ao trabalho são fundamentais. As pessoas devem ser competentes e exigentes consigo próprias para evitar acidentes a bordo, que podem ter graves consequências.

"Quem está no mar desenvolve comportamentos de segurança", que não são muito tidos em terra. Há oficiais de ponte, oficiais de máquinas, contra-mestres, electricistas e marinheiros, que ajudam na manobra do navios. No fundo, várias oportunidades.

"É uma profissão atractiva e de responsabilidade", disse Paulo Batista, acrescentando que "somos constantemente desafiados".

A ausência de casa é um facto, mas em contrapartida, há remunerações mais atractivas.