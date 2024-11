Na intervenção proferida na cerimónia simbólica de lançamento da primeira pedra do Complexo Social de Santa Clara - Lar da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, à Calçada de Santa Clara, o presidente do Governo abordou o que dizem ser crise política e as muitas críticas em que é visado nas redes sociais para recorrer a metáfora: "só se atiram pedras às árvores que dão frutos".