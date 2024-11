Pedras na estrada mobilizam bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados na manhã deste domingo, pelas 7h10, para pedras na berma na via pública na Estrada da Eira do Serrado, no Funchal.

Quando os dois elementos da corporação, apoiados por um veículo, chegaram ao local verificaram que se tratavam de pedras de pequeno porte.

Procederam à retirada das mesmas.