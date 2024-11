Município do Porto Santo celebra Dia Nacional do Pijama

O município do Porto Santo, em colaboração com a Biblioteca Municipal, aderiu à celebração do Dia Nacional do Pijama, uma iniciativa que visa promover a leitura e a imaginação junto das crianças. Este evento contou com a participação de mais de 250 pequenos alunos das escolas da 'Ilha Dourada', que se reuniram no auditório do Centro Cultural e de Congressos da ilha.

No espaço, foi encenada a peça de teatro 'Casa Pequenina', protagonizada por Natália Bonito, que transporta os mais jovens para um mundo de fantasia e imaginação. A peça foi uma das principais atracções da iniciativa, encantando as crianças com a sua narrativa envolvente e colorida.

Ao longo do dia de hoje, estão também previstas outras iniciativas, que envolvem a participação activa de professores e alunos. Através destas actividades, o evento procura reforçar o espírito de comunidade, estimulando a criatividade e o gosto pela cultura e pela leitura nas crianças da ilha do Porto Santo.

O evento pretende marcar o Dia Nacional do Pijama de forma especial, envolvendo a educação, a arte e o desenvolvimento cultural dos mais pequenos, criando memórias e experiências inesquecíveis.