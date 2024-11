D. Nuno Brás preside à eucaristia na Igreja do Colégio no âmbito do Dia Mundial dos Pobres

No âmbito do VII Dia Mundial dos Pobres, assinalado pela Cáritas Portuguesa, o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, preside à eucaristia na Igreja do Colégio, hoje, pelas 21h00.

De seguida será lançado o projecto '10 Millhões de Estrelas – um Gesto pela Paz. Trata-se de uma campanha nacional anual da Cáritas, que se prolonga até meados de Janeiro.

Por cada 'estrela vela' é solicitado um donativo mínimo de 2 euros. Estão disponíveis na Cáritas Diocesanas, paróquias aderentes e lojas Pingo Doce.

As verbas angariadas ajudarão a materializar as acções de dimensão social da Cáritas Diocesana através das Paróquias da Diocese

A Operação ‘10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz’ nasceu em França, com vista a sensibilizar para os valores da paz como vivência cristã do Natal e a ajuda financeira para uma causa concreta num país em dificuldades. Em 2002, estendeu-se à Europa.

Mais há mais neste domingo, 17 de Novembro:

10h00: PS-Madeira promove uma conferência de imprensa junto ao empreendimento habitacional que está a ser construído ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência em São Gonçalo (3.ª fase do Bairro de São Gonçalo, que foi interrompida), tendo como porta-voz o presidente do PS-M, Paulo Cafôfo;

11h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente, na Quinta Magnólia, para a cerimónia de entrega de prémios da V edição do Madeira Ladies Open;

11h00: CDU realiza, junto ao Mercado agrícola do Santo da Serra, uma iniciativa política para abordar as condições logísticas desta importante infraestrutura municipal;

11h00: Marítimo B defronta o Gondomar para o Campeonato de Portugal, no Centro Desportivo da Madeira - Ribeira Brava;

11h00: AD Machico joga com o Régua para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico;

13h00: Cerimónia de Pódio – Entrega de Prémios no âmbito do Rally Madeira Legend 2024, na Praça do Povo - Avenida do Mar;

13h00 às 22h30: Sons e Sabores da Madeira, organizado pela Casa do Povo de Santa Cruz, prossegue na Praça Olavo Garcês, Santa Cruz;

17h00: Nova sessão do espectáculo do MADS 'O Estranho Rapaz dos Desenhos', no Auditório do Museu de Arte Contemporânea da Madeira - Casa das Mudas, na Calheta.

Principais acontecimentos registados no dia 17 de novembro. Dia Nacional do Não Fumador, Dia Mundial da Prematuridade e Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata:

1717 - É colocada a primeira pedra do Palácio-Convento de Mafra.

1822 -- Morre, com 91 anos, o escultor português Joaquim Machado de Castro.

1910 - O Ministério da Guerra determina que, sempre que se executasse o hino "A Portuguesa" - com música da autoria de Alfredo Keil e letra de Henrique Lopes de Mendonça - todos os militares presentes, quando fardados, fizessem continência e, estando à paisana, se descobrissem, conservando-se de pé, em ambos os casos, até ao final da execução. Contudo, a aprovação da versão oficial só viria a dar-se em 1957, através da resolução do Conselho de Ministros publicada no Diário do Governo, 1ª série, n.º 199, de 4 de setembro de 1957.

1917 - A atriz Amélia Rey Colaço estreia-se no palco, na peça "Marianela", no antigo Teatro de D. Amélia.

- Morre, com 77 anos, Auguste Rodin o escultor francês de sumptuosas figuras de bronze e mármore.

1951 -- É constituída a União Zoófila, e obtém o estatuto de utilidade pública através do Alvará n.º 59, de 5 de julho de 1952, do Governo Civil de Lisboa.

1959 -- Morre, com 72 anos, o maestro e compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, autor de "Bachianas Brasileiras".

1964 - O Reino Unido anuncia a suspensão do fornecimento de armas à África do Sul.

1966 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução de condenação da guerra colonial portuguesa, considerando-a "um crime contra a humanidade e uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais".

1969 - O Governo de Marcello Caetano extingue a PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado, criada pelo Decreto-Lei nº. 35 046 de 22 de Outubro de 1945 e promulga a criação, no Ministério do Interior, pelo Decreto-lei nº. 49 401, de um serviço nacional com a designação de Direcção-Geral de Segurança - e mantém-lhe as funções repressivas. A publicação é feita no dia 24 de novembro.

- Os estudantes que se opõem ao regime militar na Grécia são protagonistas de uma revolta, que provoca mais de duas dezenas de mortos e que leva ao fim da ditadura e à restauração da democracia, sete meses depois.

1976 - A China efetua a maior explosão nuclear na atmosfera, no teste de uma bomba.

1979 - O líder iraniano Ayatollah Khomeini ordena a libertação das mulheres e dos negros feitos reféns na embaixada dos EUA, em Teerão.

1987 - O Governo português aprova a proposta de Lei que rege a alienação ao setor privado de parte do capital social das empresas públicas.

1989 -- Morre, aos 67 anos, o musicólogo português João de Freitas Branco. Na Emissora Nacional criou o programa O Gosto pela Música, difundido durante 29 anos consecutivos entre 1956 e 1986, em 1948 integrou o grupo de fundadores da Juventude Musical Portuguesa. Exerceu os cargos de director-geral dos Assuntos Culturais e de Secretário de Estado da Cultura e Educação.

1991 -- É fundada a Federação Europeia de Andebol (European Handball Federation, EHF), com sede em Viena, Austria.

1992 - A terceira revisão constitucional, destinada à ratificação do Tratado de Maastricht (que criou a união Europeia), é aprovada com os votos a favor do PSD e do PS, votos contra dos 13 deputados do PCP e do deputado de Os Verdes, quatro do CDS, dois independentes e a abstenção do deputado do Partido da Solidariedade Nacional. No essencial, consistiu no aditamento ao art. 7.º de um n.º 6, dizendo: "Portugal pode, em condições de reciprocidade, com respeito pelo princípio da subsidiariedade e tendo em vista a realização do princípio da coesão económica e social, convencionar o exercício em comum dos poderes necessários à construção da união europeia".

1993 - Morre, aos 77 anos, Mário Dionísio, ensaísta, romancista, poeta, pintor, professor, crítico literário e de arte, autor de "Monólogo a Duas Vozes", "Não Há Morte nem Princípio" e "O Dia Cinzento".

- Os Estados Unidos aprovam o Acordo de Comércio Livre na América do Norte - NAFTA.

1994 - Vítor Constâncio, presidente da Lisboa-94 Capital Europeia da Cultura, recebe, do Presidente da República francesa, François Mitterrand, em Paris, o título de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra.

1997 - Um atentado no Luxor, Egito, reivindicado pelo grupo Gama'at Islamya, causa a morte de 68 pessoas, na maioria turistas.

2000 -- Morre, com 96 anos, o embaixador António Leite de Faria. Em 1958 toma posse como Representante Permanente no Conselho do Atlântico Norte e Chefe da Delegação Portuguesa junto da NATO.

- A República Federal da Jugoslávia restabelece relações diplomáticas com os Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, interrompidas desde 1999.

2002 - É decretada a prisão do comandante Apostolus Maguras, do Prestige, petroleiro avariado ao largo da costa galega.

- Morre, com 87 anos, Abba Eban, diplomata israelita que liderou o processo para o reconhecimento de um Estado judeu em 1947.

2003 - 128 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) chegam à cidade de Nassiriyah, no Iraque.

2004 -- A Alta Autoridade para a Comunicação Social conclui ter havido "tentativa de pressão ilegítima" do ministro dos Assuntos Parlamentares Rui Gomes da Silva no processo que levou à saída de Marcelo Rebelo de Sousa como comentador da TVI.

2005 -- Um foguetão europeu Ariane-5, lançado do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, põe em órbita dois satélites de comunicações dos Estados Unidos e da Indonésia, "Spaceway 2" e o "Telkom 2".

2006 - O antigo ditador uruguaio Juan Maria Bordaberry é detido em Montevideu, um dia depois de ter sido processado pelo desaparecimento e assassínio de opositores ao regime militar em 1976.

- O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, admite pela primeira vez, em declaração à estação televisiva Al-Jazeera, que a invasão do Iraque por tropas inglesas e norte-americanas foi um desastre.

- Morre, com 79 anos, Ferenc Puskás, antigo futebolista húngaro, estrela do Real Madrid.

- Morre, aos 65 anos, Mário Sottomayor Cardia, resistente antifascista, fundador do PS, ministro da Educação nos dois primeiros Governos constitucionais.

2007 - O Partido Democrático do Kosovo, do ex-comandante da guerrilha separatista albanesa Hashim Thaci, vence as eleições parlamentares do Kosovo com 34 por cento, à frente da Liga Democrática do Kosovo, no poder. Participam apenas 45% dos inscritos.

2008 - O escritor português Adalberto Alves é laureado pela UNESCO com o Prémio Sharjah 2008, que visa distinguir quem tenha contribuído de forma relevante para a promoção, preservação e revitalização da cultura árabe no mundo.

2011 - O Tribunal da Relação de Lisboa recusa a extradição do norte-americano George Wright, condenado pelo homicídio, em 1962, de Walter Patterson, o proprietário de uma bomba de gasolina em Wall, Nova Jérsia, Estados Unidos.

2012 - Morre, aos 84 anos, o arquiteto António Pardal Monteiro.

2013 - O alemão Sebastian Vettel (Red Bull), virtual campeão do Mundo, vence o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin, Texas, tornando-se o primeiro a vencer oito provas consecutivas num Mundial.

- Morre, aos 94 anos, Doris Lessing, escritora britânica, Prémio Nobel da Literatura em 2007.

2014 -- A Terra Peregrin, da empresária angolana Isabel dos Santos retira as condições estipuladas na oferta para compra da PT SGPS que a operadora brasileira Oi tinha considerado de inaceitáveis.

- Morre, aos 88 anos, o meteorologista Anthímio Azevedo.

2016 - O Conselho de Ministros aprova o novo regime comum de acesso às reformas dos militares e polícias que uniformiza as condições e regras de atribuição e cálculo das pensões de reforma e de velhice a estes profissionais.

2017 - A Associação Mutualista Montepio volta a deter a totalidade do capital social da Caixa Económica, através de uma aquisição potestativa.

- Morre, aos 87 anos, Toto Riina, padrinho da máfia siciliana, Itália.

2018 -- Morre, aos 82 anos, o general José Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-Chefe do Estado-Maior do Exército.

2020 - Seis dos sete arguidos do caso 'Cashball', entre os quais André Geraldes, diretor desportivo do Sporting à data dos factos, são ilibados de responsabilidades, por falta de provas, na investigação da Polícia Judiciária.

2021 - Morre, com 81 anos, Jimmie Durham, poeta, ensaísta, ativista político e artista norte-americano, foi um líder ativo do American Indian Movement e porta-voz, junto das Nações Unidas (ONU), de minorias e grupos sub-representados nas Américas.

Este é o tricentésimo vigésimo segundo dia do ano. Faltam 44 dias para o termo de 2024.

