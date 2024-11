Martínez promove mais três estreias e número na era do espanhol sobe a 13

O selecionador Roberto Martínez operou hoje mais três estreias absolutas na equipa portuguesa, na Liga das Nações frente à Croácia (1-1), e aumentou para 13 o número de novos futebolistas na seleção desde de que assumiu o comando.

Em Split, na sexta e última jornada do grupo A1, numa partida em que Portugal já tinha assegurado o primeiro lugar e a qualificação, Tomás Araújo foi mesmo titular, enquanto Tiago Djaló e Fábio Silva foram lançados na segunda parte.

A noite poderia ter sido histórica, mas, tal como já tinha acontecido em setembro, Geovany Queda acabou por não ser utilizado e perdeu a última oportunidade de, aos 17 anos, tornar-se no jogador mais novo de sempre a representar a seleção.

Isto significa que o recorde de Paulo Futre, que dura desde 1983, continua intacto e assim se vai manter nos próximos tempos.

Tomás Araújo fez logo a estreia absoluta como titular, ao lado de Renato Veiga no centro da defesa, mas acabou por sair lesionado na segunda parte, aos 63 minutos, dando lugar precisamente a Tiago Djaló.

O central agora do FC Porto já tinha sido chamado durante a 'era' de Fernando Santos, e devia ter mesmo feito a estreia nessa altura, numa situação que levou o antigo selecionador nacional a pedir desculpa ao jogador, mas desta vez jogou mesmo.

Já Fábio Silva, 'resgatado' poucos dias antes aos sub-21, também viveu os primeiros minutos na seleção principal, rendendo Rafael Leão, aos 71. O avançado ficou em 'branco' e viu um amarelo nos descontos.

Três estreias numa única partida com Martínez só aconteceram precisamente há um ano, no Liechtenstein (2-0), numa altura em que Portugal já tinha garantida a qualificação para o Euro2024, com José Sá, Toti Gomes e João Mário.

Sá foi hoje titular em Split, enquanto Toti Gomes e João Mário desaparecerem das escolhas do técnico espanhol de 51 anos.

Na última sexta-feira, o lateral Nuno Tavares já tinha feito a sua estreia pela principal seleção portuguesa, na goleada sobre a Polónia (5-1), também para a Liga das Nações.

No Porto, no Estádio do Dragão, o selecionador nacional lançou Tavares na partida aos 88 minutos, para o lugar de Nuno Mendes, numa altura em que o resultado já apontava os 5-1, com o jogador da Lazio a viver a sua primeira experiência em jogos pelos 'AA' lusos.

Nuno Tavares foi pela primeira vez convocado por Roberto Martínez e logo ao primeiro jogo teve direito à estreia, numa partida que confirmou a passagem da seleção nacional aos quartos de final da Liga das Nações, na quinta e penúltima jornada do Grupo A1.

Já em outubro, no triunfo (3-1) em Varsóvia, igualmente sobre a Polónia, na terceira jornada, Samuel Costa foi lançado na partida aos 90+1 minutos, para o lugar de Bernardo Silva, e viveu a sua primeira internacionalização.

Pouco antes, quando o árbitro apitou para o início da partida, o defesa Renato Veiga tinha passado a ser a oitava estreia de Martínez, ao aparecer na equipa titular de Portugal, completando os 90 minutos.

Ambos sucederam a Francisco Conceição, que fez a sua estreia em março deste ano, em Liubliana, na derrota por 2-0 com a Eslovénia, num particular que serviu de preparação para o Euro2024.

No Estádio Stozice, Francisco, filho do antigo internacional Sérgio Conceição, foi lançado na partida aos 46 minutos, rendendo o médio Otávio.

Dias antes tinha sido a vez do avançado Jota Silva, na altura no Vitória de Guimarães e agora no Nottingham Forest, que viveu os primeiros minutos com a equipa das 'quinas' no triunfo no particular sobre a Suécia (5-2), também de preparação para o Europeu da Alemanha.

No Estádio D. Afonso Henriques, que era a 'sua' casa, Jota Silva, de 24 anos, foi lançado na partida aos 63 minutos, para o lugar de Gonçalo Ramos e cumpriu a primeira internacionalização 'AA'.

Em novembro do ano passado, na qualificação para o Euro2024, em Vaduz, o guarda-redes José Sá e o defesa Toti Gomes foram titulares no triunfo sobre o Liechtenstein (2-0), enquanto o lateral João Mário foi lançado nos últimos minutos.

Um mês antes, na Bósnia-Herzegovina, o médio João Neves, de apenas 19 anos, já tinha somado a sua primeira internacionalização 'AA', ao ser suplente utilizado na goleada de Portugal em Zenica, por 5-0.

No arranque da qualificação, em 23 de março de 2023, o defesa central Gonçalo Inácio, do Sporting, foi o primeiro estreante de Roberto Martínez enquanto selecionador, contra o Liechtenstein, que terminou com a vitória dos lusos por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Os estreantes na 'era' Roberto Martínez:

18/11/24: Tomás Araújo, Tiago Djaló e Fábio Silva (Croácia-Portugal, 1-1, Liga das Nações).

15/11/24: Nuno Tavares (Portuga-Polónia, 5-1, Liga das Nações)

12/10/24: Renato Veiga e Samuel Costa (Polónia-Portugal, 1-3, Liga das Nações)

26/03/24: Francisco Conceição (Eslovénia-Portugal, 2-0, particular)

21/03/24: Jota Silva (Portugal-Suécia, 5-2, particular)

16/11/23: José Sá, Toti Gomes e João Mário (Liechtenstein-Portugal, 0-2, qualificação Euro2024)

16/10/23: João Neves (Bósnia-Herzegovina-Portugal, 0-5, qualificação Euro2024)

23/03/23: Gonçalo Inácio (Portugal-Liechtenstein, 4-0, qualificação Euro2024)