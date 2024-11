Albuquerque confirma encontro secreto com Hugo Soares

Miguel Albuquerque nega que a reunião mantida com o Hugo Soares esteve relacionada com a actual crise política na Região, contudo e como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, os dois responsáveis abordaram diversas temáticas no encontro realizado na Quinta Vigia, entre as quais a crise política que assola a Região.

“[Hugo Soares] esteve comigo mas não foi para falar nada daquilo que vinha hoje nas notícias. Foi para tratar dos acertos finais do Orçamento [do Estado]”, declarou o presidente do Governo Regional e do PSD/M, quando confrontado pelos jornalistas.

Conforme o DIÁRIO faz manchete na edição de hoje, Hugo Soares, secretário-geral e líder parlamentar do PSD veio esta sexta-feira à Madeira em ‘visita relâmpago’, tendo-se reunido com Miguel Albuquerque. A deslocação secreta serviu para analisar os próximos tempos e tentar garantir que o presidente do Governo tem uma "saída limpa" do cargo, caso esse cenário se efective.

A reacção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, aconteceu à margem da visita, ao início da tarde, a empreendimento habitacional no sítio da Igreja, freguesia da Quinta Grande, constituído por 25 fogos e que se encontra em fase final de conclusão.

Em relação ao Orçamento do Estado reafirmou o voto favorável dos deputados do PSD/M ao concluir que "tudo aponta que este Orçamento do Estado seja favorável à Madeira e aos Açores". Razão para reforçar o apelo,, “sobretudo aos partidos da oposição, para pensar muito bem no que é que vão fazer antes de tomarem decisões irresponsáveis", numa alusão ao Orçamento Regional para 2025.