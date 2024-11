Mais de 100 alunos participam em actividades com realidade virtual que inspiram a preservar habitats marinhos

Mais de 100 alunos dos concelhos da Calheta e do Funchal participam, entre os dias 13 e 15 de Novembro, em actividades imersivas para promover a importância da conservação e restauração de habitats marinhos. Esta é uma iniciativa no âmbito do projeto CLIMAREST (Restauração de ecossistemas costeiros à larga escala para a resiliência climática das comunidades costeiras), promovida pela equipa do MARE-Madeira em parceria com a associação MarDive.

Os participantes são estudantes do 3.º ciclo e do ensino secundário que vão poder usufruir de actividades com recurso a tecnologia de realidade virtual, "proporcionando-lhes uma experiência imersiva única". "Os alunos terão a oportunidade de «mergulhar» virtualmente no fundo do mar, visualizando as alterações que têm ocorrido nos últimos anos e as ações que os investigadores da região têm desenvolvido para garantir a preservação e recuperação desses ecossistemas", refere nota à imprensa.

As actividades pretendem ainda que os jovens compreendam o papel das macroalgas e a importância da investigação científica na preservação dos ecossistemas marinhos.

"Esta iniciativa reforça o compromisso do MARE-Madeira/ARDITI/UMa e MarDive em promover a educação ambiental e fortalecer a ligação das novas gerações com o meio ambiente marinho", indica.

O projecto CLIMAREST, que conta com 18 parceiros, visa restaurar diferentes habitats marinhos do Atlântico e do Ártico. Na RAM o projeto é desenvolvido pela equipa científica do MARE-Madeira, unidade de investigação da ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação) e da UMa (Universidade da Madeira).