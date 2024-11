'Vila Natal' da Ponta do Sol terá um mês de festividades

A Ponta do Sol prepara-se para acolher mais uma edição da 'Vila Natal', um dos eventos mais emblemáticos da Região, que decorrerá de 6 de Dezembro a 6 de Janeiro. Durante um mês, a vila será palco de muita música, cultura e celebração de tradições que marcam esta festividade.

As ruas da Ponta do Sol estarão decoradas com enfeites natalícios e presépios que revelam a história e as tradições locais, preservadas e promovidas pelo município ao longo dos anos.

A abertura oficial do evento será a 6 de Dezembro, com o acender das luzes de Natal às 19 horas, seguido de uma actuação do grupo de animação popular Seca Pipas às 19h30.

Um dos momentos mais aguardados é a chegada do Pai Natal, que acontecerá a 7 de Dezembro, sábado, prometendo trazer alegria aos mais novos e aos adultos. Os visitantes poderão também desfrutar dos aromas e sabores típicos da época nas barraquinhas de comes e bebes, bem como comprar presentes no Mercadinho Especial de Natal.

Para mais informações e para acompanhar todas as novidades do evento, visite o 'site' oficial da 'Vila Natal 2024'.