Médico José Mendes Nunes realça importância de "investir fortemente" na comunicação

José Mendes Nunes, especialista em Clínica Geral e mestre em Comunicação em Saúde defendeu, hoje, “a grande importância de investir fortemente nas áreas da comunicação, em todas as especialidades, mas muito particularmente em medicina familiar".

O especialista, que falava no âmbito de uma acção de formação sobre ‘A Consulta’ que Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) está a promover, ao longo desta semana, evidencia que a comunicação é fundamental "tendo em conta a relação que é construída com o doente, muitas vezes até para perceber o motivo que o levou à consulta".

Os gregos diziam que a medicina se faz de facas, de ervas e de palavras. Nós damos muita atenção à faca, às ervas, que são os medicamentos, as cirurgias, etc., e as palavras ignoramos José Mendes Nunes

Ensinar a comunicação e a despertar a consciência sobre a forma como os médicos se relacionam com os doentes e com os colegas foi o principal objectivo desta formação, que abordou as várias formas de chegar ao diagnóstico.

Esta iniciativa é especialmente dirigida aos Médicos de Medicina Geral e Familiar, mas de acordo com o formador é "transversal a todas as especialidades".