Risco de colapso se Marítimo não subir é o assunto que faz hoje a manchete. Carlos André Gomes revela, em entrevista, que quando assumiu a presidência do clube, faz hoje um ano, havia dinheiro para apenas 8 dias. Avisa que caso a equipa permaneça na II Liga haverá “cortes brutais” na organização interna.

‘Jotas’ menos atraentes para dizer que estruturas jovens não constituem, ao contrário do passado, um viveiro de novos quadros políticos. JS está sem presidente há mais de um ano.

Nota ainda para: Cada madeirense desperdiça 126 quilos de alimentos por ano. Governo Regional vai avançar com programa que visa reduzir o valor elevado registado em 2023, mais 20% face ao ano anterior.

Mais: JPP admite liderar e PS quer eleições. Comissão Política do Juntos pelo Povo toma hoje posição oficial sobre caminho a seguir. Quanto a Albuquerque, saiba que este confirma encontro secreto com braço-direito de Montenegro mas sublinha que o PSD-M “não é mandado por Lisboa”.

Por fim, “devolver um sorriso” muda uma pessoa. A jovem Frederica Jesus fala sobre os desafios da medicina dentária e sobre o tempo que dedica à carreira de treinadora de andebol.

