Central de Baterias do Caniçal concluída até ao final do ano

O presidente do Governo, Miguel Albuquerque, visita hoje, pelas 11 horas, a segunda Central de Baterias a ser instalada na Região pela Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), no Caniçal. A conclusão desta obra está prevista para final deste ano.

“A instalação deste segundo sistema de baterias na ilha da Madeira visa a criação das condições para o reforço da capacidade da produção de electricidade renovável, através da substituição da reserva girante e apoio na gestão da rede, de modo a alcançar taxas de produção de electricidade renovável superiores a 50% e permitir a operação do sistema eléctrico, de forma segura”, explica o executivo em comunicado de imprensa.

A Central de Baterias do Caniçal corresponde a um investimento de 15,9 milhões de euros, cofinanciado pelos fundos europeus e tem uma capacidade utilizável é de 18,7 MW/16,1 MWh (em início de vida).

Miguel Albuquerque irá visitar igualmente o compensador síncrono, em fase de instalação no local. Este dispositivo visa contribuir para a operação segura do sistema eléctrico, com recurso integral a energias renováveis.

A obra encontra-se em fase final de execução, aguardando a chegada dos equipamentos pesados, em transporte por via marítima, para instalação na nave principal e nas celas de transformadores.

Madeira das regiões mais capacitadas da Europa nas energias renováveis Miguel Albuquerque na inauguração da renovada Central Hidroeléctrica da Serra de Água

Hoje é também o segundo e último dia da Madeira Blockchain Conference 2024. Programa inicia-se com a apresentação de Martinho Aragão (Xmoney) sobre a adopção Web3.

Mais de 200 conferencistas confirmados na Madeira Blockchain Conference 2024 A terceira edição da Madeira Blockchain Conference arranca no dia 18 de Novembro e conta já com mais de 200 conferencistas confirmados. O Centro Cultural e de Investigação do Funchal vai acolher o evento que reúne especialistas em blockchain, Web3 e inteligência artificial.

Outros tópicos incluem:

9h30 - 10h00 "Crypto Taxation in Portugal", com João Luis Traça (Miranda & Associados).

10h00 - 10h30 "UK Crypto Regulation", com Leon Hurd (Keystone law).

11h30 - 12h15 Painel "Do we need blockchain in the tourism sector?", moderado por João Pedro Resende (Yacooba Labs), com participação de Diogo Santos (Yacooba.com)

Durante a tarde, a conferência aprofundará temas como:

14h30 - 15h00 Keynote de Pedro Gomes (WalletConnect).

15h00 - 15h30 "Consensus Blockchain for the Blue Economy: The Forum Oceano Project", com Carlos Pinho.

15h30 - 16h00 "Instant NFT loans Simplified", com Nuno Cortesão (Zharta Finance).

A encerrar o evento:

16h30 - 17h15 "Real-world assets", moderado por Luis Bravo (Yacooba Labs), com participação de Pedro Coutinho (Yacooba Labs Investor), Tiago Dias (Unlockit) e Nuno Luz (Cuatrecasas).

·17h15 - 18h00 "Where art and blockchain is taking us" moderado por Gauthier Zuppinger, com a participação de Malcolm Dare (cineasta e fotógrafo), Nuno Cortesão e Marco Madruga (artista).

18h00 Encerramento oficial da conferência com Maurício Marques.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, com a seguinte ordem de trabalhos:

09h30-12h30 A Gare Marítima dos Portos do Funchal acolhe o Seminário: Um Mar de Oportunidades, organizado pela WISTA Portugal, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, promove. A iniciativa surge no âmbito do Dia Nacional do Mar, celebrado no passado dia 16 de Novembro, e tem como principal objectivo promover o mar como espaço de oportunidades de trabalho. Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia; e Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM, vão marcar presença na sessão de abertura.

Seminário 'Um Mar de Oportunidades' conta com mais de uma dezena de oradores O seminário 'Um Mar de oportunidades' está agendado para esta terça-feira, dia 19 de Novembro, na Gare Marítima dos Portos do Funchal, como forma de assinalar o Dia Nacional do Mar. Mais de uma dezena de oradores vão compor quatro painéis, abordando possibilidades profissionais e de formação especializada na área do mar.

12h00 Apresentação do programa de celebrações natalícias do Município “Natal no Funchal ”, a ter lugar no Mercado Municipal dos Lavradores, com a presença da presidente da câmara, Cristina Pedra.

12h30 No âmbito da campanha “aumentar salários e pensões para uma vida melhor, o PCP realiza uma iniciativa de contacto com os trabalhadores, junto às instalações da Empresa Horários do Funchal, nos Viveiros.

14h30 A Câmara Municipal do Funchal acolhe, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), o evento “CIVITAS PEER STUDY” que se orienta para a temática da mobilidade, com particular incidência na gestão da logística urbana, com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira.

14h30 Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, que terá como ponto único a audição parlamentar aos representantes da Coopescamadeira – Cooperativa da Pesca do Arquipélago da Madeira – Jacinto da Silva e Lisandra, "com a finalidade de esclarecer questões relacionadas com o Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do Chega, intitulado 'Alteração do regime de protecção de parte da Área Marinha da Reserva Natural das Ilhas Selvagens'”.

15h00 Cerimónia de homenagem às vítimas de acidentes e crimes rodoviários, à Polícia de Segurança Pública e às Equipas de Emergência Médica, no auditório da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Iniciativa insere-se no âmbito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, assinalado a 17 de Novembro.

Vítimas da estrada lembradas No âmbito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada – 17 de Novembro, dia instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 26 de Outubro de 2005 –, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, em parceria com a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, leva a efeito, terça-feira (19 de Novembro), pelas 15 horas, uma cerimónia de homenagem às vítimas de acidentes e crimes rodoviários, à Polícia de Segurança Pública e às Equipas de Emergência Médica, que terá lugar no auditório da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Novembro, Dia Mundial dos Pobres, Dia Mundial das Instalações Sanitárias e Dia Internacional do Homem:

1807 - Tropas francesas comandadas pelo general Junot entram em Portugal, pela fronteira de Segura. Começam as invasões francesas.

1828 - Morre, com 31 anos, o compositor austríaco Franz Peter Schubert, autor de "A Bela Moleira", "Viagem de Inverno", "A Morte e a Donzela".

1846 - É criado o Banco de Portugal por decreto régio, com a função de banco comercial e de banco emissor, da fusão do Banco de Lisboa, um banco comercial e emissor, e da Companhia de Confiança Nacional, uma sociedade de investimento especializada no financiamento da dívida pública.

1905 - É inaugurada, no Chiado, A Brasileira por um português que esteve emigrado no Brasil, onde enriqueceu com o negócio do café. A Brasileira está classificada desde 1997 como imóvel de interesse público e tem o selo "Lojas com História", atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa.

1920 - Nasce, em Santarém, Bernardo Santareno, pseudónimo literário de António Martinho do Rosário.

1942 - II Guerra Mundial. Forças soviéticas contra-atacam em Estalinegrado, cercando as tropas alemãs.

1961 - Cerca de cinco mil rebeldes argelinos, detidos em prisões francesas, terminam uma greve de fome de 19 dias, conseguindo o estatuto de prisioneiros políticos.

1962 - É inaugurado o Centro de Investigação do Instituto Calouste Gulbenkian.

1970 - O Vaticano garante apoio ao plano das Nações Unidas destinado a diminuir a enorme diferença económica entre os países ricos e pobres.

1973 - Admissão da recém-formada República da Guiné-Bissau à Organização da Unidade Africana (OUA) como 42.º Estado membro.

1975 - É assinado o Acordo de Madrid, através do qual a Espanha cede o Saara Ocidental a Marrocos e à Mauritânia.

1977 - Um Boeing 727 da TAP despenha-se, ao tentar aterrar no aeroporto de Santa Catarina, no Funchal. Morrem 131 pessoas. É o primeiro e único grande desastre sofrido pela transportadora aérea nacional.

- O Presidente egípcio, Anwar Sadat, é o primeiro líder árabe a visitar Israel e apresentar o seu plano de acordo de paz ao Knesset israelita (parlamento).

1981 - Portugal adota o Código Europeu de Segurança Social.

1983 - Fortes chuvas provocam inundações na região de Lisboa, causando oito mortos e cerca de um milhar de desalojados.

1984 - O Presidente da República Popular da China, Li Xianian, termina uma visita oficial a Portugal, a primeira efetuada por um chefe de Estado chinês.

1985 - Começa, em Genebra, a primeira cimeira entre o Presidente norte-americano, Ronald Reagan, e o dirigente soviético, Mikhail Gorbachov.

1990 - Inicia-se a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE), em Paris, França, que dá origem à assinatura da Carta de Paris para uma Nova Europa.

1991 - Barros Moura, Raimundo Narciso e Mário Lino são expulsos do PCP por "atividades fracionárias".

1992 - Jonas Savimbi, dirigente da União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), aceita, em carta enviada ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), os resultados das eleições angolanas favoráveis ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e ao Presidente Eduardo dos Santos.

1994 - Termina a XI Cimeira luso-espanhola, no Porto, com a assinatura dos acordos sobre água, gás natural e cooperação transfronteiriça.

- Joaquim Chissano vence as primeiras Presidenciais moçambicanas com 53,3% dos votos. Nas legislativas, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) atinge os 44,3% e a Renamo, 37,7%.

1996 - O Presidente cubano, Fidel Castro, visita o Papa João Paulo II, no Vaticano.

1998 - Odivelas e Trofa passam a concelho.

2000 - O Presidente do Peru, Alberto Fujimori, renuncia ao cargo, durante a viagem ao Japão.

2002 - O petroleiro Prestige parte-se em dois e afunda-se ao largo da Galiza, Espanha. O derrame de fuel óleo aumenta exponencialmente.

2003 - Morre, com 47 anos, o escultor e pintor Jerónimo Brigas.

- É inaugurado o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

2004 - Termina formalmente o Serviço Militar Obrigatório, embora na prática tivesse terminado a 19 de setembro, data a partir da qual os três ramos das Forças Armadas passaram a contar apenas com voluntários contratados.

2005 - XXI Cimeira Luso-Espanhola. Portugal assume conclusão do TGV Lisboa-Madrid até 2013.

- Morre, aos 80 anos, José Azevedo, proprietário do Peter Café Sport, na Horta, ilha do Faial, Açores.

2006 - Os Estados Unidos e a Rússia assinam em Hanói, Vietname, um acordo bilateral que abre caminho à entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC), após mais de dez anos de negociações.

- A Índia testa com êxito um míssil terra-terra Prithvi-1 capaz de transportar uma ogiva nuclear até uma distância de 250 quilómetros.

- Morre, com 62 anos, Francis Girod, cineasta francês e ex-jornalista do semanário "Nouvel Observater" que dirigiu a atriz Romy Schneider em "A Banqueira".

2007 - Morre, aos 90 anos, a escritora húngara Magda Szabó, romancista, dramaturga, ensaísta e poetisa, começou a publicar antes da II Grande Guerra.

2008 -- A revista médica britânica The Lancet noticia que médicos europeus realizam um transplante de traqueia com tecido do próprio paciente, eliminando a possibilidade de rejeição do órgão.

2009 - O Governo aprova decreto-lei que proíbe a cobrança de taxas em operações em ATM e em movimentos com cartões multibanco.- A fragata portuguesa "Álvares Cabral", que se encontra ao largo da Somália, impede um ataque de piratas, numa operação que resultou na identificação de cinco suspeitos, de acordo com o comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

- Morre, aos 78 anos, Mário Barradas, ator e encenador, antigo diretor dos Serviços Culturais Gerais da Secretaria de Estado da Cultura, ex-presidente indigitado do Instituto Português das Artes do Espetáculo, Comenda da Ordem de Mérito, Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, Medalha de Ouro da cidade de Évora.

2011 - 110 pessoas são condenadas com penas até 16 anos de prisão no quadro de um mega processo em Milão, Itália, em que 119 pessoas foram acusadas de pertencer à máfia calabresa, a Ndrangheta.

2012 - O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anuncia que a 'troika' aprovou o desembolso de uma nova tranche de 2,5 mil milhões de euros, a sétima inserida no programa de assistência financeira a Portugal.

- Os Estados Unidos informam Portugal sobre a ratificação de uma proposta da Força Aérea norte-americana que prevê uma forte redução da presença na base das Lajes, Açores. Presença que está regulada pelo Acordo bilateral de Cooperação e Defesa de 1995.

2013 - O Fundo Europeu de Estabilidade Financeira aprova o desembolso de 3,7 mil milhões de euros para Portugal, na sequência das oitava e nona revisões do programa de assistência, que o seu diretor acredita que será concluído com êxito.

- Morre, aos 79 anos, a norte-americana Diane Disney, a única filha de Walt Disney ainda viva.

2014 - Morre, com 83 anos, o norte-americano nascido na Alemanha Igor Mikhail Peschkowsky, Mike Nichols, dirigiu filmes como "A Última Noite", "Quem tem medo de Virgínia Woolf?", "Casa das Doidas", "Closer" e "Jogos de Poder".

2015 - Confirma-se a morte do alegado "cérebro" dos ataques a Paris, que ocorreram no dia 13. O corpo de Abdelhamid Abaaoud é identificado entre os dois mortos na operação policial de dia 17 em Saint-Denis.

2017 - Morre, aos 83 anos, Charles Manson, um dos criminosos mais famosos dos Estados Unidos, líder de uma seita que nos anos 1960 matou várias pessoas.

2018 - Um troço de uma estrada municipal entre Borba e Vila Viçosa colapsa para o interior de duas pedreiras contíguas, provocando cinco mortos.

2019 - Morre, aos 77 anos, José Mário Branco, músico, cantor e produtor.

2020 - A judoca Telma Monteiro sagra-se vice-campeã europeia de -57 kg, ao perder na final dos Europeus de judo com a húngara Hedvig Karakas, por ippon, em Praga, República Tcheca.

2021 - Morre, com 87 anos, o advogado António Serra Lopes.

2022 - Morre, com 64 anos, Mário Matos Ribeiro, cofundador da ModaLisboa e diretor criativo de 1992 e 2010.

2023 - Morre, aos 96 anos, Leanor Rosalynn Smith, Rosalynn Carter, antiga primeira-dama dos Estados Unidos, mulher e conselheira do ex-Presidente democrata Jimmy Carter.

- Morre, aos 45 anos, Sara Tavares, cantora, venceu o Festival RTP da Canção de 1994 com "Chamar as Música", tema de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira. Com o álbum "Balancê" (2005), recebeu um disco de platina e uma nomeação como Artista Revelação as prémios BBC Radio 3 World Music. Em 2011, recebeu Prémio de Melhor Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards e ainda o Prémio Carreira do África Festival na Alemanha.

PENSAMENTO DO DIA

Uma das grandes desvantagens da pressa é que nos faz perder demasiado tempo G. K. Chesterton (1874-1936), escritor britânico

Este é o tricentésimo vigésimo quarto dia do ano. Faltam 42 dias para o termo de 2024.