A tecnologia blockchain “é uma filosofia de vida”

A terceira edição da Madeira Blockchain Conference, que arrancou esta manhã no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, contará com líderes e especialistas em blockchain, Web3 e Inteligência Artificial (IA).

Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs, aos jornalistas, referiu que a blockchain é uma “filosofia de vida”.

“Ela empreende uma mudança e uma revolução completa na forma como lidamos com os nossos dados", acrescentando que o mundo está "organizado numa perspectiva centralista. Ou seja, nós acedemos a servidores que gerem os nossos dados das contas bancárias, médicos, Facebook. Tudo isto é gerido de uma forma centralizada, onde há servidores que, no fundo, recolhem e hospedam os nossos dados e, quando há um problema nos servidores nós sofremos todos em conjunto".

A tecnologia blockchain faz exactamente o inverso. Ela descentraliza a gestão dos dados, ela no fundo cria condições para que cada um de nós, utilizador da internet, possa ter uma 'wallet', altamente protegida, trazendo para os cidadãos a responsabilidade dos seus dados" Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs

O também responsável pelo evento dá o exemplo do ataque informático no SESARAM. "O SESARAM foi atingido por um ataque de hackers, eles, por sua vez, limparam os dados de 240 mil madeirenses. Se o SESARAM tivesse utilizado blockchain nesta gestão não haveria interesse, em termos económicos, de um hacker tentar entrar em 240 mil 'wallets'. Era quase impossível porque cada uma delas tem um sistema de protecção individual. No fundo, a tecnologia blockchain é isto: ela reorganiza a forma como nós vemos a sociedade, numa perspectiva não centralista, mas sim descentralizada e isto pode ser aplicado a uma série de indústrias e sectores".

Maurício Marques aponta que os organismos públicos e as empresas não estão atentas a esta tecnologia: "A maior parte dos organismos públicos são demasiado centralistas na sua gestão específica, portanto há já exemplos de testes por entidades, como em El Salvador, que estão a testar a gestão dos dados individuais", dizendo que é uma forma de revolução onde "não é fácil a mudança".

Mas há áreas onde a mudança está a decorrer rapidamente. Falamos agora no dinheiro. A União Europeia diz que a partir de 2028-2030 com o euro digital, toda a gestão do dinheiro do euro será feita através de blockchain utilizando um sistema descentralizado a partir do Banco Central até às carteiras dos cidadãos. Isto vai [gerar] uma revolução completa na forma como gerimos o dinheiro" Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs

Há, no entanto, coisas "más", como por exemplo a questão da privacidade: "A tecnologia blockchain é paradoxal, ela ao mesmo tempo que descentraliza, dá a responsabilidade do cidadão de gerir os seus próprios dados , ela também é uma tecnologia fantástica para o rastreamento de todas as transacções, ou seja como é uma base de dados pública todas as transacções são rastreáveis na Internet". Esta situação pode ser positiva se estivermos a combater o crime, mas negativa porque em "políticas ditatoriais" é possível rastrear tudo o que o cidadão faz.

Na sessão de abertura, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, enalteceu a presença deste tipo de iniciativas na Região, referindo que o Funchal pretende atrair talentos e investir no sector tecnológico, trazendo 'experts' da área tecnológica.

Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, Foto ASPRESS

A Madeira Blockchain Conference tem se estabelecido como a referência em Portugal, reunindo especialistas e entusiastas do blockchain de todo o país e além fronteiras. A sua reputação como um evento de destaque no cenário nacional reflete não apenas a qualidade das discussões e oportunidades oferecidas, mas também o papel fundamental que desempenha no avanço da tecnologia blockchain em Portugal.