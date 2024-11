Obra no Lar da Bela Vista ocorrerá no interior do edifício e deverá estar concluída até Setembro de 2025

Jéssica Teles, deputada do JPP, confrontou a presidente do ISSM para o facto de restarem 10 meses para levar a cabo as obras de reabilitação do edifício do Lar Bela Vista, através do financiamento do PRR.

Micaela de Freitas afirma que estamos a falar de uma intervenção interior, pelo que em Setembro de 2025 deverá estar concluída, não carecendo de licenciamentos camarários, por exemplo.

A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela de Freitas, está a ser ouvida no âmbito de uma audição parlamentar convocada pela 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude que visa esclarecer questões relacionadas com o Estabelecimento Bela Vista, no Funchal.

Por seu lado, Miguel Ganança, também do JPP, questionou sobre uma "incongruência" quando foi desbloqueado um financiamento de 1,8 milhões de euros, quando a instituição estava, supostamente em incumprimento dada a falta de funcionamento da caldeira.

Micaela de Freitas refere que essa verba é referente a bens e serviços, pelo que, com o comprovativo de cumprimento do acordo sobre os recursos humanos, foi feito o pagamento. "Temos esses comprovativos", disse a presidente do ISSM.