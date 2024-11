Mais de 200 conferencistas confirmados na Madeira Blockchain Conference 2024

A terceira edição da Madeira Blockchain Conference arranca no dia 18 de Novembro e conta já com mais de 200 conferencistas confirmados. O Centro Cultural e de Investigação do Funchal vai acolher o evento que reúne especialistas em blockchain, Web3 e inteligência artificial.

A sessão de abertura, marcada para o dia 18 de Novembro às 9 horas, contará com a participação de Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs; do Secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira; do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e da Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.