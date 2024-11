Doente evacuado de ‘Falcon’ para o Continente

Um doente hospitalizado no Funchal mas a necessitar de cuidados de saúde urgentes foi, ao início da tarde de hoje, transferido para unidade hospitalar no Continente, tendo a evacuação sido assegurada pelo Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa. Além da Força Aérea, nesta missão contou também com o envolvimento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram o transporte do paciente de 39 anos de idade - ao que tudo indica um motociclista que havia sido vítima de acidente -, entre o Funchal e o Aeroporto em Santa Cruz.