Steve Fernandes e Laura Redaelli vencem 'Boulder Final Contest 2024'

A Escalada de competição na Madeira encerrou o ano desportivo com a realização da prova 'Boulder Final Contest 2024', uma organização do Clube Aventura da Madeira que decorreu no Madeira Climbing Center e mobilizou duas dezenas de escaladores regionais e estrangeiros.

"A prova disputou-se no formato Contest, com 16 blocos de diferentes níveis, tendo os escaladores 2 horas como tempo máximo para tentar superar todos os blocos da competição, cuja responsabilidade do equipamento foi do route setter João Almeida", revela à imprensa.

"A competição foi muito disputada, com alguns blocos muito exigentes a nível físico e técnico a determinar os vencedores após diversas tentativas", acrescentou.

Revela que "Steve Fernandes (Clube Aventura da Madeira) acabou por vencer a competição masculina com algum destaque, ao obter o topo de 14 das 16 vias em disputa. Na segunda posição classificou-se o polaco Jakub Aszklar (Crux Boulder Warsaw) com 11 topos e 12 zonas, superando Filipe Sousa (Clube Aventura da Madeira), que obteve o mesmo número de topos, mas menos uma presa bónus, terminado a prova com 11 topos e 11 zonas".

Na competição feminina, adianta que "a italiana Laura Redaelli venceu com 8 topos e 10 presas bónus, na segunda posição ficou Clara Teixeira com 7 topos e 8 zonas e a terceira posição foi para Andreja Prijatelj, da Eslovénia, que terminou com 5 topos e 6 zonas".