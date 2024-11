Sobe para oito número de mortos em ataque russo a Zaporijia

Oito pessoas, incluindo uma criança de um ano, foram mortas num ataque aéreo russo com bombas guiadas em plena luz do dia, na quinta-feira, na cidade ucraniana de Zaporijia (sudeste), anunciaram as autoridades ucranianas.

Inicialmente, as autoridades referiram dois mortos e cerca de 20 feridos.

"O número de mortos do ataque russo a Zaporijia subiu para oito, incluindo uma criança de um ano", escreveu o chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov, nas redes sociais, elevando o número de feridos para 42.

A Rússia atacou Zaporijia com cinco bombas que destruíram várias casas, um edifício residencial e danificaram um hospital oncológico, de acordo com as autoridades ucranianas.

A administração militar de Odessa, no sul da Ucrânia, também anunciou a morte de uma pessoa nesta região costeira do mar Negro durante o já habitual ataque noturno de drones russos, que teve a região de Odessa entre os principais alvos.