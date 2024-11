'Slalom' do Rally Madeira Legend animou a Avenida do Mar

Foi com muito público a assistir que decorreu, esta tarde, na Avenida do Mar, o 'Slalom' do Rally Madeira Legend.

Nesta iniciativa extra-competição do Club Sports da Madeira, foram também muitos os concorrentes à prova que esteve na estrada este fim de semana a dar grande espetáculo, incentivados pelos muitos fãs que flanquearam aquela que é uma das mais nobres artérias da capital madeirense.