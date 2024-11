François Delecour mantém ascendente no Rally Madeira Legend

É com muito público a assistir que se desenrola mais um dia de Rally Madeira Legend. O francês François Delecour mantém o ascendente e foi o mais rápido em Terreiro da Luta 1, aos comandos de um Peugeot 306 Maxi.

O piloto dispõe agora de um avanço de 1:37,2 para o segundo classificado, o espanhol Jesus Ferreiro ao volante de um Ford Escort Mk II. No lugar mais baixo do pódio continua Roberto Martins em Renault Clio 2.

Os concorrentes cumprem uma passagem por Meia Serra antes de voltarem a Terreiro da Luta. A entrega de prémios tem lugar às 13 horas no pódio colocado na Praça do Povo e antecede o slalom, a partir das 15 horas, na baixa da cidade do Funchal.