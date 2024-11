Muito público curioso para as verificações do Rally Madeira Legend

As verificações do Rally Madeira Legend, que hoje vai para a estrada, atraíram muitas pessoas à Praça do Povo. São 11 as classificativas deste programa, que se estende até domingo, sendo que esta é uma oportunidade de ver de perto os participantes na prova.

A cerimónia de partida está prevista para as 17 horas de hoje, na Praça do Povo. A primeira prova especial de classificação será no Faial. "Este troço cronometrado, que compreende três voltas ao kartódromo local, permite visualizar no belíssimo cenário que é o anfiteatro natural em que aquela pista permanente está inserida, os 54 concorrentes que dão corpo à lista de inscritos", refere nota à imprensa.