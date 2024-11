'Baby Blue' entre as estrelas do Rally Madeira Legend

Uma das vedetas desta edição do Rally Madeira Legend, prova organizada pelo Club Sports da Madeira, que vai para a estrada no final desta semana, será o “Baby Blue”, nome pelo qual é conhecido o Ford Escort Mk II, pilotado pelo irlandês Frank Kelly.

"O piloto e a sua máquina são ídolos duma grande legião de fãs um pouco por toda a Europa e tal fica a dever-se não só à espetacularidade do piloto como também pela sua simpatia e recetividade ao contacto com o público sempre que está fora da viatura. Esta dupla, onde a navegadora é a filha do piloto, Lauren Kelly, tem uma longa carreira com cerca de 240 provas com este carro", destaca a organização em comunicado de imprensa.

Frank Kelly é proprietário deste Ford Escort Mk II desde 2008 e a viatura tem vindo a evoluir ao longo dos anos. Inicialmente dispunha de um motor de 2 litros Ford Duratec, passou para um motor também de 2 litros mas da Vauxhall, um 5 cilindros 2.0 da FIAT, um 4 cilindros 2.5 Vauxhall e o atual 2.5 Millington. A caixa de velocidades, desde 2015, é de 6 velocidades fornecida pela lituana Samsonas.