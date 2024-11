François Delecour continua a liderar o Rally Madeira Legend

"A terceira secção do Rally Madeira Legend foi bastante animada pois os dois concorrentes que seguem na frente dividiram as vitórias em troço cronometrado nas segundas passagens por Meia Serra e Serragem", revela a organização.

"Rui Pinto, a bordo de um Ford Focus WRC 05 e que já tinha sido o mais veloz na última classificativa da secção anterior, recuperou 11,1 segundos da sua desvantagem na PEC 6 mas François Delecour respondeu na prova especial de classificação seguinte e repôs 4,8 segundos do seu avanço", acrescenta.

E conclui: "A meio da última secção de hoje, 16 de Novembro, o francês do Peugeot 306 Maxi continua na frente da classificação e dispõe duma diferença de 14,8 segundos para o seu mais direto perseguidor, Rui Pinto. O lugar mais baixo do pódio instantâneo continua na posse do espanhol Jesus Ferreiro, ao volante de um Ford Escort Mk II, que dista 1.00,8 do topo da tabela classificativa. A caravana desta organização do Club Sports da Madeira passa agora pelo parque de assistência remoto, no Porto da Cruz, antes de passar pela segunda vez em Arco de São Jorge e Rosário e regressar ao Funchal".