François Delecour é o vencedor do Rally Madeira Legend'2024

François Delecour, ao volante de um Peugeot 306 Maxi, é o vencedor do Rally Madeira Legend, organização do Club Sports da Madeira que está na estrada desde a passada sexta-feira, 15 de novembro. O piloto francês apenas não foi o mais rápido em 2 das 12 classificativas e conclui o evento com um tempo de 1:00:16,2, 2:01,1 na frente da restante caravana.

Na segunda posição terminou o espanhol Jesus Ferreiro em Ford Escort Mk II, que, por sua vez, cortou a meta com um avanço de 53.1 segundos para o ocupante do lugar mais baixo do pódio, Roberto Martins num Renault Clio. Sexto absoluto, João Martins, comandos de um Ford Escort Mk I, foi o melhor entre os Históricos e, na posição geral imediata, Filipe Fernandes venceu a categoria Spirit com um VW Golf III.

Neste momento decorre a cerimónia de entrega de prémios no pódio, situado na Praça do Povo, quer antecede uma prova de slalom, extracompetição, e que tem início agendado para as 15 horas na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.