François Delecour novamente na frente

"François Delecour está na frente do Rally Madeira Legend depois de cumpridos os dois primeiros dias de competição desta organização do Club Sports da Madeira", revela a organização.

"O conceituado piloto francês, que está aos comandos de um Peugeot 306 Maxi, apenas não venceu 2 das 9 classificativas já cumpridas e dispõe de um avanço de 1.09,8 sobre a restante caravana. Rui Pinto, com um Ford Focus WRC 05, ainda deu alguma réplica ao comandante a meio do dia de hoje mas desistiu por avaria mecânica no penúltimo troço cronometrado da jornada", acrescenta.

Diz ainda que "quem mais beneficiou desse abandono foi o espanhol Jesus Ferreiro, ao volante de um Ford Escort Mk II, que é segundo e dispõe, por sua vez, de uma vantagem de 1.12,6 para Roberto Martins em Renault Clio 2".

"O lote dos cinco primeiros classificados inclui ainda o britânico 'Frank' Kelly no Ford Escort Mk II internacionalmente conhecido como “Baby Blue” e o madeirense Cláudio Nóbrega, sempre muito espetacular com o Datsun 1200", acrescenta.

E conclui: "Em posições de destaque estão ainda João Martins, sexto absoluto e melhor entre os Históricos com um Ford Escort Mk I, Ernesto Cunha ao volante de um Subaru Impreza, Filipe Fernandes tripulando um VW Golf III, Nelson Silva com Mitsubishi Lancer Evo VI e Emanuel Martins em Citroën Saxo. O Rally Madeira Legend termina amanhã, 17 de novembro, após a disputa da quarta secção, dupla passagem por Terreiro da Luta intercalada por nova evolução por Meia Serra. A entrega de prémios acontece a partir das 13:00 no pódio colocado na Praça do Povo. Às 15:00 tem lugar uma prova de slalom na baixa da cidade".