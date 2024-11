François Delecour foi o mais rápido no Faial

François Delecour, ao volante de um Peugeot 306 Maxi, foi o mais rápido em Faial, classificativa de abertura do Rally Madeira Legend, disputada esta noite no kartódromo daquela localidade. O piloto francês foi o único a realizar as 3 voltas àquele circuito permanente e, com a marca de 2.59,6, bateu por 4 décimas de segundo Filipe Fernandes, aos comandos de um VW Golf III, que foi cronometrado em 3 minutos exatos.

O terceiro mais veloz, o melhor na categoria Históricos, foi João Martins, com um Ford Escort Mk I, que cumpriu o troço cronometrado em 3.00,7. Seguiram-se Rui Pinto, a bordo de um Ford Focus WRC 05, com 3.02,8, Roberto Martins, ao volante de um Renault Clio 2 e mais veloz na categoria Legend Open, com 3.03,9. Esta prova especial de classificação foi disputada sob chuva mas contou com uma grande moldura humana que não quis perder pitada do muito espetáculo proporcionado.

O Rally Madeira Legend volta à estrada neste sábado, 16 de novembro, em que será cumprida ronda dupla por Meia Serra, Serragem, Arco de São Jorge e Rosário.