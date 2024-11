Desinvestimento na Saúde revelado em muitos milhões

Bom dia. Eis as principais notícias publicadas nesta quinta-feira, 14 de Novembro de 2024.

Na revista Visão:

- "Dinheiro. Os melhores conselhos para poupar e investir (por quem percebe de finanças pessoais)"

- "Pedro Nuno vs. Costa. Os bastidores de uma guerra surda"

- "Alemanha. A crise que assusta a Europa"

- "'Omakase', a experiência japonesa mais saborosa"

- "'Grávida da Murtosa'. Como a PJ resolveu o mistério"

Na revista Sábado:

- "O que torna Ruben Amorim tão especial"

- "Novo gangue ataca e rouba em eventos com membros do Governo e deputados"

- "Meditação. As histórias de quem aderiu e se sentiu muito melhor"

- "Quem é o diplomata que vai liderar as secretas. Anda de mota, joga futebol e esteve sob fogo em Bissau"

No Correio da Manhã:

- "João Martins, de 77 anos, esperou 1h40. 'Se INEM fosse mais rápido o meu pai não tinha morrido'"

- "Família de vítima revoltada com atraso no socorro"

- "Sporting. João Pereira começa 'à patrão' sem diploma"

- "Lateral espanhol. Amorim quer tirar Carreras ao Benfica"

- "FC Porto. Samu vive sonho"

- "Vestígios limpos de casa da morte até ao carro"

- "Abusos sexuais. Professor acusado de 3734 crimes sobre alunas"

- "Tragédia em Coruche. Acidente mata bebé de dois meses"

- "Inflação sobe. Fatura da energia agrava custo de vida em Portugal"

- "Coimbra. Nome de bispo usado em burlas na internet"

- "Covilhã. Dança com minissaia causa polémica"

No Público:

- "PSD afasta inspeções e quer classe própria de portagens para motociclos"

- "Estados Unidos. Trump tenta blindar Casa Branca com governantes leais até ao fim"

- "Habitação. Rendas estão no ciclo de subidas mais longo dos últimos 15 anos"

- "Dia Nacional. Diferença salarial entre géneros: 70% sem explicação"

- "75 mil novos casos. Quase um terço dos rastreados tem risco alto de diabetes"

- "Entrevista. 'Só a região de Lisboa precisa de 26 mil novos fogos de habitação'. Presidente da CCDR de LVT"

- "Nova programação. Casa da Música vai passar 2025 a 'cruzar caminhos' para celebrar 20 anos"

- "Liga das Nações. Depois de Amesterdão, Paris em alerta para o jogo entre França e Israel"

No Jornal de Notícias:

- "Estado deixou por investir 793 milhões de euros na saúde em cinco anos"

- "Acidente mata bebé e fere quatro crianças. Tragédia na família Ribeiro Telles"

- "Autocarros enchem rotunda de acesso à VCI"

- "Espanha Mais de quatro mil desalojados em Málaga por causa da chuva"

- "EUA. Musk e apresentador da Fox News integram núcleo duro de Trump"

- "Surto. Língua azul faz disparar preço do borrego"

- "Guimarães. Vivenda escondia laboratório de cocaína"

- "Pretoriano. Madureira nega crimes e Sandra explica-se"

- "Maternidade. Rita Pereira deu à luz uma menina chamada Lowê"

- "Sporting. Sindicato dos treinadores denuncia João Pereira. Sucessor de Amorim não tem curso de nível IV"

- "FC Porto. Clube regista prejuízo de 2,4 milhões na época 2023/24"

No Diário de Notícias:

- "Professores: previsto novo recorde de aposentações"

- "EUA. 'Bem-vindo de volta'. Biden recebe Trump para uma transição tranquila"

- "NATO e prisões. Melo e Júdice queixam-se da herança do PS"

- "Rendas congeladas. Compensações a senhorios calculadas com base no valor patrimonial 'mais baixo possível'"

- "Coimbra. Habitação e propinas marcam as eleições para a mais antiga associação académica"

- "Paula Freitas. Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetes. 'Temos de fazer mais rastreios. Neste momento, 2,2 milhões de portugueses têm pré-diabetes'"

- "Distinção. Braga vence Capital Europeia Inovadora em Ascensão"

- "Polémica. António Castro Henriques: 'Tese do assalto ao BCP é uma cortina de fumo'"

- "Carla Tavares [presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego]. 'A partir de hoje, dia 14 de novembro, é como se as mulheres deixassem de receber o salário'"

- "Estrela da Amadora. Requalificar o Estádio e tornar a Reboleira num 'hub' cultural"

- "Gladiador II. Ridley Scott a brincar na caixa de areia"

No Jornal de Negócios:

- "Como Trump mexe com as tecnológicas"

- "Fortunas cripto em Portugal já superam 100 milhões de euros"

- "Sonae compra primeiro projeto imobiliário residencial em Espanha"

- "Setor financeiro. Macron pede à Europa que adie regras bancárias"

- "Conjuntura. Restauração e turismo travam aceleração da inflação"

No Jornal Económico:

- "MB Way alarga ligações aos telemóveis de Espanha e Itália em 2025"

- "Liliana Laporte é a mais poderosa na área do entretenimento do ranking da Forbes Portugal"

- "Capgemini vai contratar mais 200 pessoas este ano"

- "Português no topo da empresa mais valiosa da Europa. Saúde. 'A obesidade é a única doença em que o fardo é todo colocado' no doente, alerta, em entrevista ao JE, Nuno Couto, vice-presidente internacional da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

- "Chega quer dedução de despesas gerais no IRS em 350 euros"

- "Mais de 35% dos portugueses não vai realizar compras nesta Black Friday"

- "Joana Garoupa. Marketing Advisor, CEO da Garoupa INC. 'Ser um país pequeno não é desculpa. A ambição pode e deve de ser grande'"

No Record:

- "Sporting. Pote de azar. Rotura no adutor direito força paragem de 2 meses"

- "Falha no mínimo 11 jogos incluindo Arsenal, Benfica e FC Porto"

- "Sporting. Aí está João Pereira. 'Sou um de vocês, vamos ao trabalho!'"

- "Sp Braga. Salvador dispara. Troca de acusações com ex-treinador"

- "Minhotos notificam Daniel Sousa para comparecer no posto de trabalho"

- "Benfica. Carreras mais uma época"

- "FC Porto. Operação Pretoriano. Macaco nega agressões na AG"

- "Seleção. Rafael Leão. 'Tenho de ser mais egoísta'"

- "Entrevista. Carlos Lopes é o rosto da São Silvestre El Corte Inglês: 'Não tinha paciência para andar devagar'"

No O Jogo:

- "'Seleção sub-21 ficou curta para ele'. Cañizares, ex-internacional espanhol, avalia chegada de Samu a 'La Roja'.

- "Quatro bês para Vítor Bruno avaliar. Denis Gutu, Nicolas Damaso, Gabriel Brás e João Teixeira chamados aos trabalhos do FC Porto"

- "Nova era arrancou com 15 ausentes. João Pereira orientou o primeiro treino e antigos companheiros traçam-lhe o perfil"

- "Pote só volta em janeiro. Lesão muscular na perna direita obriga a recuperação mais longa. 'Agora é trabalhar para regressar mais forte'"

- "Benfica. Pavlidis recorreu a psicólogo. Jogo em Wembley deixou marcas e o grego não hesitou em pedir ajuda"

- "Rui Costa trava saídas em janeiro"

- "Braga. Divórcio com Daniel Sousa será litigioso"

- "Seleção. 'Tenho de ser mais egoísta...'. Rafael Leão assume que deve ser mais decisivo em frente à baliza"

E no A Bola:

- "Benfica. Os passos de Lage para pôr a águia no caminho certo"

- "Irrita-me que Hjulmand esteja a jogar tão bem. Bah feliz pelo amigo, mas 'coração benfiquista' discorda"

- "Sporting. Primeiro treino com 15 jogadores promovidos da equipa B e dos sub-23. Conheça os quatros jovens que o novo treinador se prepara para lançar"

- "Sporting. João Pereira. Dia 1. Conversa, abraços, sorrisos e intensidade"

- "FC Porto. Samu emociona-se ao lembrar os sacrifícios da mãe"

- "Inglaterra. Ruben Amorim vai dar tudo por nós, diz Bruno Fernandes"

- "A Bola ao centro. Mais de 400 portugueses no estrangeiro. Saiba quais e onde"