Explora Journeys quer inovar "especialmente na qualidade"

O Funchal foi o segundo porto escolhido pelo novíssimo 'Explora II' para realizar a sua escala inaugural, no âmbito de um cruzeiro de 17 noites, que saiu de Barcelona a 5 de Novembro.

Mas o que é que distingue, afinal, este navio dos MSC convencionais?

Para Pedro Vaz – director-comercial da MSC Cruzeiros, Explora Journeys, para Portugal – é "a qualidade de tudo o que existe a bordo".

O ‘Explora II’ tem O navio tem 248 metros de comprimento, 461 suítes (todas com varandas privativas e vistas para o mar), seis restaurantes diferentes, 12 bares e lounges, quatro piscinas e uma grande variedade de locais de bem-estar.

Estes navios distinguem-se por esta oferta em termos de espaço disponível para os passageiros a bordo do navio, pela qualidade do navio, na oferta gastronómica e pelo espaço das múltiplas suites que existem, desde 40 a 280 metros quadrados

Espreite as suites do 'Explora II':

Em termos de espaços comuns, Pedro Vaz destaca "todas as áreas disponíveis para os clientes".

Seja um spa, com diversas áreas de tratamento; várias piscinas, interiores e exteriores; múltiplos jacuzzis; imensos lounges .Podem desfrutar de um espectáculo musical num dos lounges do navio ou, simplesmente, ver o por-do-sol num dos lounges do ‘deck’ 14, ao final do dia Pedro Vaz

A gastronomia é outro dos pontos principais desta experiência. "Cada refeição a bordo deste navio é uma experiência gastronómica de altíssimo nível", sublinha Pedro Vaz. O 'Explora II' gaba-se, inclusive, de ter sempre a bordo um chef com estrela Michelin.

Este navio (e o Explora I também) tem, inclusivamente, um restaurante específico – que é o ‘Anthology’ – que tem sempre um menu elaborado por um chef com estrela Michelin que não é residente. Portanto, vai alterando ao fim de alguns meses para poder inovar. [De modo a que] um cliente que já tenha viajado no navio e que volte a viajar vai ter um menu diferente e que consiste em sere experiências gastronómicas de degustação nesse restaurante ‘Anthology’, para além de todos os outros restaurantes que temos a bordo. Todos eles são uma experiência gourmet, com sabores dos quatro cantos do mundo e ingredientes de topo Pedro Vaz

À parte disso, os passageiros podem ainda fazer as master classes num dos espaços do navio, "para poderem também preparar e melhorar as ‘skills’ culinárias para pôr ao serviço da família, mais tarde, em casa", realça o director-comercial da MSC Cruzeiros.

Para os apreciadores de bebidas, saiba que o Whisky Bar tem "alguns dos whiskeys mais raros que existem no mundo".

"Aqui é sempre a inovar, especialmente na qualidade", atesta o responsável Explora Journeys, para Portugal.

Uma "pequena joia"

A capacidade máxima deste navio é de 900 passageiros.

Ou seja, "o rácio é de 1.25 tripulantes para cada passageiro caso o navio esteja cheio", realça Pedro Vaz, evidenciando que este é "outro ponto que faz com que a Explora se distinga bastante do que é a nossa marca contemporânea, que é MSC".

A título curiosidade, refira-se que os mais recentes navios da companhia, como o MSC World Europa (2022) e MSC Euribia (2023) têm uma capacidade de 6.762 e 6.334 hóspedes, respectivamente.

O próprio ritmo de navegação também é mais lento, tendo em vista proporcionar uma experiência "mais envolvente", que personifica um ‘Ocean State of Mind’ [numa tradução lata em português: um estado de espírito ligado ao oceano], reflectindo a abordagem de luxo da Explora Journeys.

Por norma, este 'Explora II' e o seu navio-irmão 'Explora I' (bem como os restantes da frota de seis a inaugurar até 2028) realizarão mais 'overnights' e escalas mais longas (de dois a três dias em cada porto), proporcionando aos seus passageiros maior oportunidade de explorar os portos de destino.

O preço do luxo

"Naturalmente, todos estes serviços terão o seu custo", observa Pedro Vaz.

"Estamos a falar em valores a partir de 600 euros por pessoa, por dia, aproximadamente", para poder desfrutar de tudo o que o 'Explora II' pode oferecer.

Bebidas premium, licores premium, gastronomia premium, tudo isso está incluído na tarifa e, portanto, temos que somar todos estes ingredientes que fazem parte do dia-a-dia a bordo, onde o cliente já tem isso incluído quando adquire uma viagem no Explora Journeys Pedro Vaz

O navio de luxo, que chegou por volta das 9 horas, ao Porto do Funchal, parte às 18 horas, rumo às Caraíbas. A próxima escala é em Bridgetown (Barbados), Martinica, St. Lucia, Antígua, Porto Rico e Miami, onde chaga a 22 de Novembro. O navio vai ficar posicionado em Miami nos próximos meses e regressa ao Porto do Funchal a 25 de março de 2025, na viagem de reposicionamento para a Europa.