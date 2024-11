Yard Properties investe no Funchal com projecto residencial de luxo

Após ter concluído com sucesso o 'Outubro 355', na zona de Entrecampos, em Lisboa, a Yard Properties inicia um novo projecto residencial no centro do Funchal, na Região Autónoma da Madeira: 'Ferreiros Residences'.

A solução arquitectónica do projecto passa pela harmoniosa coexistência entre a reabilitação das históricas fachadas do edificado pre-existente e a modernidade contemporânea bem patentes no design dos interiores dos apartamentos.

"O empreendimento deverá estar concluído em dois anos, com entregas de apartamentos planeadas entre o final de 2026 e o início de 2027", revela à imprensa.

"Ao todo são 14 apartamentos de um e dois quartos, com áreas de construção generosas para as suas tipologias, entre os 70,90 e 85,90 m2 para os T1 e os 118,30 e os 208,85 para os T2", acrescenta.

Diz ainda que "as 'Ferreiros Residences' também oferecem comodidades como uma piscina privada, estacionamento privativo e áreas públicas para os residentes, tudo a uma curta distância a pé dos restaurantes, cafés e da orla marítima do Funchal".

A comercialização oficial do projecto arranca a 15 de Janeiro próximo, mas seis apartamentos já se encontram reservados por “clientes fiéis da Yard Properties, familiarizados com os nossos padrões, o que lhes permite beneficiar dos melhores preços de pré-venda disponíveis”, afirma David Rabi, CEO da Yard Properties.

Os preços de comercialização começam nos 385 000 euros

Para o fundador e gestor da empresa, “o projceto ‘Ferreiros Residences’ sublinha o compromisso da Yard Properties em explorar mercados de elevada procura e potencial".

"O crescimento constante do valor do imobiliário na Madeira e a sua atração como destino de estilo de vida têm atraído a atenção de investidores locais e internacionais. E apesar das flutuações económicas mais amplas, a procura de espaços residenciais de primeira linha no Funchal mantém-se robusta”, acrescenta.

David Rabi, CEO da Yard Properties, partilha a sua visão do projecto e não esconde a a sua paixão pela região.

A Yard Properties acredita na Madeira. Esta ilha é simplesmente um sonho e, na minha opinião, estamos apenas no início de algo extraordinário. A nossa empresa concentra-se em zonas privilegiadas onde a procura continua a ser forte, tanto por parte de compradores locais como internacionais. A nossa abordagem centra-se na criação de residências de alta qualidade, e estes apartamentos serão construídos de acordo com os mais elevados padrões". David Rabi

“A Madeira é, desde há muito, um destino muito procurado por compradores britânicos e da Europa Ocidental e, nos últimos anos, temos assistido a uma nova vaga de interesse por parte de investidores norte-americanos, o que é revigorante. O recente anúncio da United Airlines de voos diretos de Newark para o Aeroporto Cristiano Ronaldo no Funchal é um marco importante, e acreditamos que, para a Madeira, o melhor ainda está para vir", acrescenta.

A Madeira já não é apenas um destino de férias - está a evoluir para um local altamente atractivo para viver e trabalhar, oferecendo uma qualidade de vida que é difícil de igualar noutros locais,” acrescenta.

Para o promotor, as 'Ferreiros Residences' não são apenas um sítio a que lhes chamemos 'casa', mas também uma oportunidade de investimento promissora. A localização central do projecto e o facto de o arrendamento de curta duração ainda ser uma opção viável na Madeira oferecem aos investidores uma vantagem única.

O novo empreendimento em desenvolvimento no centro histórico da capital da Região Autónoma da Madeira conta com o investimento do BPI.