'O Estranho Rapaz dos Desenhos' no 'Mudas'

O MADS assinala o 30.º aniversário com o espectáculo 'O Estranho Rapaz dos Desenhos', um musicial que conta com as mais marcantes canções da Disney, executadas ao vivo. A estreia é já este sábado, 16 de Novembro, às 20h30, no Auditório do Museu de Arte Contemporânea da Madeira - Casa das Mudas, na Calheta, onde volta a subir, também, amanhã.

‘O Estranho Rapaz dos Desenhos’ conta a história de Benjamim Kozlowski, um bebé recém-nascido, filho de judeus que, durante a ocupação da Polónia pelos nazistas, é separado dos pais biológicos e levado por um casal de americanos para os Estados Unidos que se encarregam da sua criação, dando-lhe o nome de William Dolphim. Após a morte dos pais adoptivos e dotado de um talento único para o desenho, encontra em Walt Disney o seu mentor.

O musical desloca-se até ao Funchal, mais concretamente no Centro de Congressos da Madeira, entre os dias 22 e 24 de Novembro.

Conheça o elenco

Afonso Albuquerque



Alícia Raquel

Filipa Caroto Escórcio

João Santos

Levi Gonçalves

Luís Miguel Rosa

Luísa Silva

Mariana Faria

Miguel Pestana

Paula Filipa

Pedro Gouveia

Sara Cíntia

Teresa Gedge

Vânia Fernandes

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

11h30 às 15h30 - Evento de Escala Inaugural do Explora I, no Porto do Funchal



13h00 - O Troféu ASSECO PST marca o arranque da nova época do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira, levando à baía do Funchal as primeiras competições de 2024/2025 este fim-de-semana

13h00 - Lançamento oficial da cerveja 'Hey Honey' no restaurante Akua

15h00 - 3.ª Festa da Escola da Vila no Porto Santo

15h00 às 00h30 - A Casa do Povo de Santa Cruz volta a organizar o evento ‘Sons e Sabores da Madeira’, que arranca já hoje, prolongando-se até domingo. O local do certame será novamente a Praça Padre Gabriel Olavo Garcês, contando com uma programação repleta de animação.

16h00 às 00h10 - Festa de São Martinho no Porto da Cruz

16h30 - VIII Corrida dos Homens organizada pela Liga Contra o Cancro

17h00 - Madeira SAD - Uskudar da Taça Europeia feminina no Pavilhão do Funchal

18h00 - Apresentada hoje no Centro Cívico de Ribeira Seca a obra ' O Canto do Melro – A Vida do Padre José Martins Júnior', de Raquel Varela. Este é um livro que relata a história extraordinária do pároco, mas também momentos históricos do nosso país, desde a guerra colonial ao pós-25 de Abril e ao fim do feudalismo na Madeira.

18h00 - Um dos mais emblemáticos contos de Natal do mundo, conhecido através da dança, teatro e cinema é agora apresentado pelo TEF Companhia de Teatro: 'O Quebra Nozes'.

Rally Madeira Legend

Campeonato Mundial de Xadrez 2024 no Porto Santo

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 16 de novembro. Dia Internacional para a Tolerância e Dia Nacional do Mar:

1853 - Começa a regência de D. Fernando II, na menoridade do filho, D. Pedro V.

1869 - Inauguração oficial do Canal do Suez, no Egito.

1909 - A Liga Portuguesa de Futebol inscreve-se na FIFA.

1985 - É inaugurado, no Hospital da Universidade de Coimbra, o laboratório de fecundação "in vitro" e transferência de embriões.

1989 - Portugal assume a presidência do Conselho da Europa.

2003 - É inaugurado o Estádio do Dragão, no Porto. Joga-se o FC Porto-FC Barcelona, jogo que os portuenses ganham por 2-0. Estreia-se o Argentino Messi, com 16 anos, entrando a 14 minutos do fim.

2005 - A escritora Lídia Jorge vence o prémio do público atribuído pelo 18.º Salão de Literatura Europeia de Cognac, em França.

2007 - O Nacional da Madeira inaugura a Cidade Desportiva do Nacional, no Sítio da Choupana, no Funchal, Madeira.

2023 - O socialista Pedro Sánchez é reeleito primeiro-ministro de Espanha pelo parlamento espanhol com uma maioria absoluta de 179 votos a favor dos 350 deputados espanhóis.

